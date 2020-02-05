名人教英文：沒有性別的娃娃

「Tutu」早在19世紀出現，取自製作芭蕾裙的主要材料「紗」（tulle）。「Camo」是英文字詞「偽裝（Camouflage）」的縮寫。「Camouflage」本是法國俚語，於第一次世界大戰時傳到英軍營中並開始廣泛使用，從此以後便在英語裏佔了一席。這個字詞常運用於現代軍事策略，戰士以迷彩色融入戰地，用以迷惑敵方和保護自身，以及出其不意的攻擊敵方。及後，不少時尚品牌陸續推出「camo」衣物，廣受好評，如今迷彩色系列的產品更成為潮流。

雖然科學家早已「揭穿」（debunk）男女生並非生來便懂得選擇適合自己的玩具，然而這款娃娃卻遭一些女性主義者「猛烈抨擊」（lambast）。它有一副「具兩性特徵的」（androgynous）臉孔。有的家長憂慮不知該如何向孩子形容這款娃娃，有的認為產品具政治目的。作者指Mattel處於「危險的」（precarious）政治時機；公司高層則認為現在正是需要更多人支援、建立一個多元化和融洽的平台的時候，推出這款玩具或會讓社會向前邁進一步。

文︰葉劉淑儀

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