名人教英文：沒有性別的娃娃

【明報專訊】男孩只應該玩小火車,女孩只應該玩洋娃娃嗎?去年10月,美國玩具公司Mattel接受《時代雜誌》(TIME)專訪(It can be a boy, a girl, neither or both)時介紹公司將要推出一款沒有性別的娃娃玩具。這種娃娃有一個「纖細的」(slender)、「快將踏入青春期的」 (prepubescent)身體和小童般的容貌。隨玩具附送的還有「芭蕾裙」(tutus)、「迷彩色的褲子」(camo pants)、「色澤光亮的」(lustrous)長短假髮等等。孩子可以根據自己的想像把娃娃打扮成一個男生或女生,又或是兩者皆非,不能界定為任何性別的人。