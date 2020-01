Ask & Learn聞問切：Any one和anyone

簡單來說,anyone是代詞,而any one是形容詞片語(adjective phrase),而anyone說的是人,any one可以是人或物,視乎前文後理,請看以下例子:

‧Did anyone see my keys?

‧Is any one of the apples here big enough?

第一句較簡單,anyone就是任何一人,未有說明或修飾任何特定對象;但第二句的any one明顯說的是apples,對象不是人,是物。留意any one後面是of,因any one + of是常見的用法。前文若提及對象,則不必再重複,可省略of。例如:

‧Which of these shirts do you like? Any one will do.

餘此類推,同樣可以區分any thing和anything等。

