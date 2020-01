名人教英文：鼠年講rat抑或mouse

而蛇鼠一窩,是指有一群形態鬼祟、心術不正的人 gang up 圖謀之意。

老鼠可登生肖龍虎榜的一個民間傳說,是這樣的:黃帝要選聘十二種動物來擔任宮廷衛士,眾動物皆應徵,原本是貓拜託老鼠代為報名,但老鼠騙了貓,報的是自己的名,從此貓鼠成為世仇:Cats and mice are perennial enemies.

這不禁令人聯想起卡通Tom and Jerry,湯姆貓與謝利鼠,永恆互相追逐,鬥智鬥力;但他們並非仇家,有時也是朋友。

A Tom and Jerry relationship is also a love-hate relationship: They tease each other, knock down each other, irritate each other, but can't live without each other. 湯姆貓與謝利鼠是又愛又恨的關係:他們彼此嘲諷攻擊、互相激怒,但卻不能沒有了對方。

鼠年,英文講Year of the Rat,為什麼一定是rat,不說 mouse?這個,應該屬語文習慣,約定俗成,也許亦因為 mouse的體積太小,too small,too insignificant,看似分量太輕。但事實上,rat 與 mouse 的頭及尾巴確有分別。

此外,除了米奇老鼠 Micky Mouse,鼠在英文的語境中,恰恰是可愛的相反。叫人做 a rat,就是鄙視其人形態卑劣、心術不正。A rat is a despicable person, especially one who is deceitful or disloyal,一個可恥的、尤其是欺詐或不忠的人。

Rat 用做動詞,一樣是負面的話:

To rat on someone,去做「二五仔」出賣對方,亦即香港人的流行語「篤灰」。

‧You just don't rat on friends. 你就是不可出賣朋友。

‧Many of his friends rallied to his support, others ratted and joined the enemy. 他的許多朋友群起支持他,但也有一些掉轉槍頭加入敵營。

而to rat someone out,可以跟上面的意思一樣,但亦可以調轉頭,變成是好人面對壞人的說法。

‧He is a snitch. We need to rat him out. 他是個二五仔。我們要把他揪出來。

說到底即將送舊迎新,鼠年將至,總要有點吉利的話吧?有,靈巧如鼠:Agile as a mouse / rat。

要注意的是,英文的機靈敏捷巧功,agility,通常不用鼠,而是以猴、蛇(正如中文會說靈猴、靈蛇)以及黃鼠狼來做比喻:

‧Agile as a monkey 敏捷如猴

‧Agile as a snake 機敏像蛇

‧Agile as a weasel 靈活似黃鼠狼

