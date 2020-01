答:All是所有、全部,any是任何。All着重整體,而any着重個別事物,但對象都是一樣,例如all (the) students和any student都是指學生。All和any通常用於不同句式,all適用於表達肯定句,而any適用於表達否定句,但也有例外。

下面我簡化Leo 寄來的例句來說明一下:

No goods should be placed in the common area at all times. (全部時段)

No goods should be placed in the common area at any time. (任何時段)

這兩句意思其實一樣,但由於句子有否定的意思(不可擺放貨物),習慣上會用at any time。

