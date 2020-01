名人教英文：得來不易的信任

文章指2017年英國大選時,工黨的格恩(Andrew Gwynne)在天空新聞台(Sky News)的論壇上激怒約翰遜,約翰遜還大力推撞格恩。當時格恩便用當地俗語「pillock」形容約翰遜是個愚蠢的人。約翰遜不善於控制情緒,容易暴怒,在這篇文章裏,作者把情緒形象化,以「erupt with rage」形容約翰遜猝不及防的怒氣。「Erupt」的意思是「爆發」,常用於表示「火山爆發」(volcano eruption)。

作者直言,雖然約翰遜的個人政治魅力致使脫歐陣營於2016年脫歐公投中勝出,但是約翰遜動輒發怒的脾氣(a flash of temper)可能會帶來「負面的政治迴響」(political repercussions)。因此,不少人懷疑約翰遜早前刻意避開棘手的訪問,便是為了隱藏自己的弱點。

此外,文章也指約翰遜的個性容易失言(gaffe-prone character),民眾會對他失去信心。英國前首相卡梅倫(David Cameron)便曾於2016年脫歐公投時質疑約翰遜的宣言是謊言。「Gaffe」源於法語,它的解釋是「blunder」(錯誤),有時會與「political」合併為「political gaffe」,意指政治家因失言而犯下的錯誤。

來到2019年的「提前大選」(snap election),約翰遜有備而戰,盡力隱藏易怒真面目,表現得親民又有耐性。例如大選前一天,他到訪一所餐飲公司,參與預備一份餡餅,並把其脫歐方案比喻為「可放入焗爐的」(oven-ready)點心,意思即一切準備就緒。這些「軟功」頗為有效,說服不少英國民眾支持脫歐,也堅定了民眾對脫歐的決心。得來不易的信任終讓他成功帶領保守黨勝出大選,並「能用自己的意願塑造英國」(can shape the country with his own will)。

文︰葉劉淑儀

