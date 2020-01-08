名人教英文：得來不易的信任

文章指2017年英國大選時，工黨的格恩（Andrew Gwynne）在天空新聞台（Sky News）的論壇上激怒約翰遜，約翰遜還大力推撞格恩。當時格恩便用當地俗語「pillock」形容約翰遜是個愚蠢的人。約翰遜不善於控制情緒，容易暴怒，在這篇文章裏，作者把情緒形象化，以「erupt with rage」形容約翰遜猝不及防的怒氣。「Erupt」的意思是「爆發」，常用於表示「火山爆發」（volcano eruption）。

作者直言，雖然約翰遜的個人政治魅力致使脫歐陣營於2016年脫歐公投中勝出，但是約翰遜動輒發怒的脾氣（a flash of temper）可能會帶來「負面的政治迴響」（political repercussions）。因此，不少人懷疑約翰遜早前刻意避開棘手的訪問，便是為了隱藏自己的弱點。

此外，文章也指約翰遜的個性容易失言（gaffe-prone character），民眾會對他失去信心。英國前首相卡梅倫（David Cameron）便曾於2016年脫歐公投時質疑約翰遜的宣言是謊言。「Gaffe」源於法語，它的解釋是「blunder」（錯誤），有時會與「political」合併為「political gaffe」，意指政治家因失言而犯下的錯誤。

來到2019年的「提前大選」（snap election），約翰遜有備而戰，盡力隱藏易怒真面目，表現得親民又有耐性。例如大選前一天，他到訪一所餐飲公司，參與預備一份餡餅，並把其脫歐方案比喻為「可放入焗爐的」（oven-ready）點心，意思即一切準備就緒。這些「軟功」頗為有效，說服不少英國民眾支持脫歐，也堅定了民眾對脫歐的決心。得來不易的信任終讓他成功帶領保守黨勝出大選，並「能用自己的意願塑造英國」（can shape the country with his own will）。

文︰葉劉淑儀

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