答:香港人所說的「打格仔」,在其他華語地區較常用「打馬賽克」,而馬賽克這個詞語的來源,又有兩種不同的說法。一個是馬賽克音譯自英語mask,意思是遮蓋;另一個卻說是mosaic的音譯,mosaic本來的意思是鑲嵌,即利用小小的色塊砌成圖形;而「打格仔」的過程剛剛相反,是用色塊令本來的圖形變得模糊。

其實,英語有一個較常見的說法:blur(使模糊不清),也有「打格仔」的意思。要求對方在自己的臉上「打格仔」,英文會說:Please blur my face或者Please have my face blurred,又或Please make my face burry。

■Have you got any questions about English usage? Don't hesitate to send them to us!

譚景輝(english@mingpao.com)