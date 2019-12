答:Primary一字多義,當中意義各有偏重,又互相衍生,既指原始,又指初步、初級、第一手、基本、主要等,要歸納出單一定義確實不易。

但若用在法律的語境,primary facts應該是指「第一手的事實」,尤其句中有infer(推斷)這個字,也就是指從第一手事實作推論。第一手不一定指最主要,我贊同讀者把這句的primary譯為原始。

■譚景輝

