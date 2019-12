周街學英文：帶出原因的as、since及because

其實三個連接詞都只能出現於從屬子句(subordinate clause),把事情的原因聯繫到結果上。看例1。

1. Peter needs to retake the course(結果), as/since/because he failed in the final exam(原因). 彼得需要重讀該課程,因為他期終考試不及格。

前半句屬主句(main clause),可以獨立成句;後半句屬子句(subordinate clause),帶出Peter needs to retake the course的原因,只能依附在主句上。雖然as、since及because均可用於例1,但重點稍有不同。As和since所帶出的原因一般是聽者已知的事實,所以重點放在結果。相反,若說者選用because,則重點是放在原因,即聽者並不知道he failed in the final exam了。

除了意思和重點,as、since和because還有其他不同之處。以句子結構而言,because一般較少出現在句首,尤其在書面語。看例2。

2. As/Since/(╳) Because Peter failed in the final exam(原因), he needs to retake the course(結果). 由於彼得期終試不及格,他需要重讀該課程。

當我們用了since或as帶出原因,就不需要再用so聯繫到結果了。因此,例3是不合語法的。

3. As/Since Peter failed in the final exam(原因), (╳) so he needs to retake the course(結果).

除了句子結構的不同,as和since還可表達不同的時間義,如例4及例5;because卻沒有這個功能。

4. Since the children finished dinner, they have been playing computer games. 從孩子們吃完晚飯開始,他們便一直在玩電腦遊戲。

5. As we grow, we gain knowledge and wisdom. 當我們長大,我們的知識和智慧會增長。

最後,當說者根據主觀猜測提出原因,我們只能用because而不能用as和since,讀者要多加留意了。

6. Are you feeling unwell (ˇ) because/(╳) as / (╳)since you ate too much? 你不舒服是因為你吃得太多吧?

作者簡介﹕香港浸會大學英文系助理教授,主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。

文︰左靄雲博士