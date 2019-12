Ask & Learn聞問切：Semi和demi

答:Semi 和 demi是前綴詞,意思是「一半的」,但用在不同的字前面。

Semicircle這個字,相信很多人都認得,意思是半圓。但更多的時候,semi更應理解為部分,而不是一半,semiconductor雖然翻譯成半導體,但並非真的是一半導電,另一半不導電,而是說該物體有部分導電的功能。同樣,semi-autobiographical和semi-automatic,即所謂半自傳、半自動,其實都是指部分屬自傳體性質的作品,或者帶有某種自動功能的物件。

Demi的意思就更模糊了,基本上指一半,因此demigod就是半人半神,又可解作「像神一般」。例如某電影明星深受影迷愛戴,被當神一樣膜拜。我們可以說:

He is a demigod to his fans.

此外,demiclad是穿得很少,demivegetarian是基本吃素、但也吃魚類禽類的人。

譚景輝 (english@mingpao.com)