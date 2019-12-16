Ask & Learn聞問切：Semi和demi

答：Semi 和 demi是前綴詞，意思是「一半的」，但用在不同的字前面。

Semicircle這個字，相信很多人都認得，意思是半圓。但更多的時候，semi更應理解為部分，而不是一半，semiconductor雖然翻譯成半導體，但並非真的是一半導電，另一半不導電，而是說該物體有部分導電的功能。同樣，semi-autobiographical和semi-automatic，即所謂半自傳、半自動，其實都是指部分屬自傳體性質的作品，或者帶有某種自動功能的物件。

Demi的意思就更模糊了，基本上指一半，因此demigod就是半人半神，又可解作「像神一般」。例如某電影明星深受影迷愛戴，被當神一樣膜拜。我們可以說：

He is a demigod to his fans.

此外，demiclad是穿得很少，demivegetarian是基本吃素、但也吃魚類禽類的人。

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譚景輝 (english@mingpao.com)