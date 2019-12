名人教英文：Hobson's choice 無可選擇

吉姆:我來是要看看你的新車。

Steffie: OK. I'll take you to the garage.

斯蒂菲:好,我和你到車房去。

Jim: Wow! It looks fantastic. It must be the latest model.

吉姆:哇,很漂亮,一定是最新款式。

Steffie: It is and it's very eco-friendly because it's a hybrid. Fuel consumption is very low.

斯蒂菲:不錯,而且是一輛混合動力汽車,耗油量很低,有利保護環境。

Jim: But you told me you wanted it in green and this is blue.

吉姆:但你說過要一輛綠色的啊,這一輛卻是藍色。

Steffie: You're right I did, but the model is so popular that the dealer only had this one left and he said they wouldn't have any more in for three months. And I needed a new car straightaway.

斯蒂菲:我是那樣說過,但這款汽車很暢銷,汽車商說只剩下這一輛,三個月之後才有新貨,而我目前就要一輛新車代步。

Jim: So it was Hobson's choice, that or nothing.

吉姆:然則你是無可選擇,一是要藍色的,一是不要。

Steffie: Yes, but I can live with blue.

斯蒂菲:是啊,而我不大介意藍色。◆

十六世紀時,英國劍橋有個霍布森(Thomas Hobson),經營馬匹出租,但客人不許選擇,只可租最靠近馬房門口的一匹。這樣,每匹馬工作時間差不多,可免任何一匹過勞。所以,Hobson's choice(霍布森的選擇)就是「無可選擇」的意思,例如:As all the other hotels are full, we can either stay at this one, or we can't find a place to sleep: it's Hobson's choice(其他旅館都已客滿,我們不在這家旅館下榻,就沒有地方睡覺,根本無可選擇)。

作者︰古德明

作者簡介﹕專研中英文,著有時事評論、英語學習、散文等書籍。