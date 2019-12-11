名人教英文：鐵娘子與英國脫歐

戴卓爾主義（Thatcherism）是綽號「鐵娘子」的英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）的執政理念，主要包括四方面：「支持自由企業」（support for free enterprise）、「堅定的民族主義」（assertive nationalism）、「承諾使用準市場機制提高效率以壯大國家」（a commitment to strengthening the state by using quasi-market mechanisms to increase efficiency）、「勤勞工作和公民責任」（hard work and civic responsibility）。

Raining cats and dogs是常用的慣用語，形容滂沱大雨。著名愛爾蘭作家斯威夫特（Jonathan Swift）有一詩提到，當時只要下起大雨，街道就會水浸，很多流浪貓狗因而浸死。每逢雨後，人們往往能看到一地動物屍體。後來，raining cats and dogs便演變成形容滂沱大雨了。

不少英語慣用語都有動物的蹤影。譬如the world is your oyster，典故出自莎士比亞的The Merry Wives of Windsor，意思是「你或會遇到美好的機會」，一切精彩事物猶如蠔中珍珠。只是開蠔並不容易，打開後發現珍珠更是可遇不可求。進一步拓展意思，寓意人生充滿可能和希望，尤其適用於鼓勵剛畢業、即將投身社會的大學生。

回說戴卓爾主義，到底它是如何影響保守黨對於脫歐的看法呢？文章指出，保守黨的戴卓爾主義者在此事有兩極的想法。有人認為歐盟作為全球最大自由貿易區，若英國囿於狹隘的民族主義，後果不堪設想。有些人則認為，歐盟限制貿易，脫歐後英國可直接面向全球，可見戴卓爾主義已非昔日面貌，而保守黨早不是鐵板一塊，讀者研究英國政客立場時不得不察。

文︰葉劉淑儀

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