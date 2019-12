名人教英文：鐵娘子與英國脫歐

戴卓爾主義(Thatcherism)是綽號「鐵娘子」的英國前首相戴卓爾夫人(Margaret Thatcher)的執政理念,主要包括四方面:「支持自由企業」(support for free enterprise)、「堅定的民族主義」(assertive nationalism)、「承諾使用準市場機制提高效率以壯大國家」(a commitment to strengthening the state by using quasi-market mechanisms to increase efficiency)、「勤勞工作和公民責任」(hard work and civic responsibility)。

Raining cats and dogs是常用的慣用語,形容滂沱大雨。著名愛爾蘭作家斯威夫特(Jonathan Swift)有一詩提到,當時只要下起大雨,街道就會水浸,很多流浪貓狗因而浸死。每逢雨後,人們往往能看到一地動物屍體。後來,raining cats and dogs便演變成形容滂沱大雨了。

不少英語慣用語都有動物的蹤影。譬如the world is your oyster,典故出自莎士比亞的The Merry Wives of Windsor,意思是「你或會遇到美好的機會」,一切精彩事物猶如蠔中珍珠。只是開蠔並不容易,打開後發現珍珠更是可遇不可求。進一步拓展意思,寓意人生充滿可能和希望,尤其適用於鼓勵剛畢業、即將投身社會的大學生。

回說戴卓爾主義,到底它是如何影響保守黨對於脫歐的看法呢?文章指出,保守黨的戴卓爾主義者在此事有兩極的想法。有人認為歐盟作為全球最大自由貿易區,若英國囿於狹隘的民族主義,後果不堪設想。有些人則認為,歐盟限制貿易,脫歐後英國可直接面向全球,可見戴卓爾主義已非昔日面貌,而保守黨早不是鐵板一塊,讀者研究英國政客立場時不得不察。

文︰葉劉淑儀

作者網址︰www.savantas.org或www.reginaip.hk

作者電郵︰iplau@reginaip.hk