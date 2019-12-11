名人教英文：鐵娘子與英國脫歐

【明報專訊】英國大選將於明日（12月12日）舉行，選民投票時必然考慮政黨對脫歐的立場。我們不妨從戴卓爾夫人說起，探究脫歐的前世今生。《經濟學人》（The Economist）10月文章The sad decline of Thatcherism提到，「戴卓爾主義」的信徒（a flock of Thatcherites）前往英國倫敦國宴廳慶祝英國首相約翰遜供職《每日電訊報》時的上司Charles Moore的第三部、也是最後一部《戴卓爾夫人傳》（Margaret Thatcher: Herself Alone）即將發行。同一時間，「天空下起大雨」（the heavens rained cats and dogs），有示威者築起「臨時營帳」（makeshift encampments）阻擋官員赴會，表達不滿。
戴卓爾主義（Thatcherism）是綽號「鐵娘子」的英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）的執政理念，主要包括四方面：「支持自由企業」（support for free enterprise）、「堅定的民族主義」（assertive nationalism）、「承諾使用準市場機制提高效率以壯大國家」（a commitment to strengthening the state by using quasi-market mechanisms to increase efficiency）、「勤勞工作和公民責任」（hard work and civic responsibility）。
Raining cats and dogs是常用的慣用語，形容滂沱大雨。著名愛爾蘭作家斯威夫特（Jonathan Swift）有一詩提到，當時只要下起大雨，街道就會水浸，很多流浪貓狗因而浸死。每逢雨後，人們往往能看到一地動物屍體。後來，raining cats and dogs便演變成形容滂沱大雨了。
不少英語慣用語都有動物的蹤影。譬如the world is your oyster，典故出自莎士比亞的The Merry Wives of Windsor，意思是「你或會遇到美好的機會」，一切精彩事物猶如蠔中珍珠。只是開蠔並不容易，打開後發現珍珠更是可遇不可求。進一步拓展意思，寓意人生充滿可能和希望，尤其適用於鼓勵剛畢業、即將投身社會的大學生。
回說戴卓爾主義，到底它是如何影響保守黨對於脫歐的看法呢？文章指出，保守黨的戴卓爾主義者在此事有兩極的想法。有人認為歐盟作為全球最大自由貿易區，若英國囿於狹隘的民族主義，後果不堪設想。有些人則認為，歐盟限制貿易，脫歐後英國可直接面向全球，可見戴卓爾主義已非昔日面貌，而保守黨早不是鐵板一塊，讀者研究英國政客立場時不得不察。
文︰葉劉淑儀
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