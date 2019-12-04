Word Explorer：美語的誕生

美利堅開國元勛之一的著名政治家富蘭克林（Benjamin Franklin）便是其中一個提倡語言變革的人，他試圖改革英語字母和單詞拼寫，雖然他的方案最終沒有被採用，但他的理念卻對後來的詞彙學家韋伯斯特（Noah Webster）產生了重大的影響。

1828年，韋伯斯特出版了全世界第一本美語詞典American Dictionary of the English Language，美國人自此便有了一部屬於自己的詞典了。從此，我們看到美語的一種簡化現象，如附表所示。

為了標榜與英國英語的不同，美國人還把一些詞語的拼寫稍作改變，例如以analyze（分析）來取代analyse；center（中心）取代centre；defense（防禦）取代defence；fiber（纖維）取代fibre；license（執照）取代licence；liter（公升）取代litre；meter（米）取代metre；offense（犯法行為）取代offence；organize（組織）取代organise；pretense（託詞）取代pretence；realize（實現）取代realise；theater（劇院）取代theatre等等。

我們無法確知以上每一個詞語自何時開始正式從英式英語中演變過來，但是它們的產生，正好標示着一種新的英語變體遂已成形。英式英語和美式英語的分別，除了出現在拼寫形式上，還有用詞、發音和語法上的差異，但這並不是今天所要討論的範圍。因為英美兩地的詞彙拼寫有所不同，我們在閱讀英語文章時，便能分辨出兩個主要英語地區的英語；了解到這種差異，我們便能提醒自己在書寫時要特別注意，要麼採用英式，要麼採用美式，全文風格必須統一，切忌兩者混淆，時英時美，最後造成非英非美，不倫不類，貽笑大方。

文︰Aman Chiu

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師，近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。