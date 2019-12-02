名人教英文：讀小說學英文

譬如說，緊張狀態跟一條結他的弦線有什麼關係、形容眼神怎會借用一個鐘？而質問一個人的時候，如何拉扯上一個魚販作比喻？還有，怎樣以救生艇相對正在下沉的大郵輪來描述一種集體心態。

以下的例句，基本上來自近年讀過的英文流行小說，但就並非是百份百的原裝句子，記錄金句時稍有改動，例如 You could've twanged the tension in the room like a guitar string. 房間的緊張狀態，繃緊得像結他上的一條弦線，可以撥動。

加添一點上文下理，可以變成：

‧The silence was so profound that you could've twanged the tension in the room like a guitar string. 一片沉寂，房間裏的緊張狀態，繃緊得像結他上的一根弦線，可以撥動。（大家可能不太熟悉 twang 這個字，主要是指弦樂器發出的撥弦聲， to twang，就是撥弦的動作了。）

設定了這個場景，想像有人開始來回走動，開口發問，而被質詢的人就緊盯着對方：

‧She followed the questioner with her eyes, as if he were a clock and she was desperate to know the time. 她的眼睛緊隨質問者，彷彿對方是一個鐘，而她急不及待要看清楚時間。

想像下去，提問者咄咄逼人，問題非常尖銳，尖銳得可以這樣形容：

‧He was working her over with the finesse of a fishmonger wielding a boning knife. 他像一個拿着去骨刀、技術高超的魚販，俐落地對付她。

（Fishmonger 賣魚人，亦可以叫 fish seller、fish vendor。以這行業中人為魚起骨的手勢利落，來比喻向人榨取資訊，「拆你嘅骨」，目的往往是 trip him up，令對方因為前言不對後語而證實講大話，will track himself in a lie ，or even make a confession，甚至懺悔、和盤托出。）

這句比起我們尋常說的 to grill someone 去「烤」（正寫為「拷」）問、盤問一個人的意象， 顯然更上層樓。

話說若氣氛有如樂器弦錚聲響的繃緊，見主角目不轉睛緊盯對手，聽到提問非常尖刻，圍觀的人會是一副怎樣的心情？

看着答問者給 grilled 得詞窮，以至無言以對，旁人也知道大勢已去，即使事不關己，或許就有集體的焦慮及失落。

‧We were there together like people in a lifeboat, watching as the ocean liner goes down. 我們像一群坐在救生艇的人，眼睜睜看着面前的大郵輪往下沉。

看，以上四句基本上來自小說家的描述，都是說故事的技巧。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com