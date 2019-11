名人教英文：英國脫歐作繭自縛

上段提及兩個慣用語,一個是「tie (oneself) in knots」,另一個是「die in (the last) ditch」。「Knot」解作「結」,「tie (oneself) in knots」的意思是把自己綑綁在結內,動彈不得,與成語「作繭自縛」相似。「結」比作困局,以及其不安、浮躁,焦急的心情。文章欲將英國正處於瓶頸、人們欲找出解決方法卻不得要領的狀况形象化。不過,需留意「作繭自縛」帶有自作自受和自取滅亡的意思。而據報,英國脫歐會延遲至明年1月後,約翰遜即將面對12月的英國大選。

「Die in (the last) ditch」中的「ditch」解作「溝渠」。這個慣用語源自英國國王威廉三世的一段故事。在一次戰爭裏,威廉三世被問到有否預計軍隊會敗陣,他回答:「只有持『die in (the last) ditch』的態度才不會輸。」除了英國,中國也有不少鐵骨錚錚的將才具有這種氣節。例如宋朝大名鼎鼎的楊業,他對抗遼軍,驍勇善戰,被擒三日後寧死不屈,絕食身亡。

至於「bullheaded」一字可分作「bull」和「head」理解。這個比喻以牛比作固執的人,非常貼近生活,中文也有不少類似的形容詞。平日遇到固執的人,有時會忍不住埋怨「這人真是倔強得像一頭牛」,或者「這人真是一身牛脾氣」。再試想像一個人拉着一頭牛向前走,還真需要花上「九牛二虎之力」呢!

文︰葉劉淑儀

