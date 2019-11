答:Sell somebody down the river,把某人賣到河的下游,是源於美國黑奴時代的一句慣用語。句子中的river本來指密西西比河。當時美國北部部分州份取消奴隸制度,一個黑人如果能逃到北方,就有可能獲得自由身。而如果給人逮住,再賣到密西西比河下游南方,就難逃劫運。今天說sell somebody down the river,就是出賣某人,令他陷於困境。譬如公司權力鬥爭,上司答應只要你公開支持他弄走對頭,日後必有重酬,沒想到事成後公司突然裁員,第一個就把你辭退,你就會怒斥:I trusted him, and then he turned around and sold me down the river.

