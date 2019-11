答:一字多義在英語或其他語言並不罕見,即字形或串法一樣的字來自兩個不同的字源。兩個rent意義相距那麼大,就是這個原因。解作租金的rent,本來意思指收入、進帳,後來專指出租物業的收入;另一說法是rent與render有同一字源。解作撕破的rent卻是rend的過去式。因此,與其說為什麼rent一個字有兩個截然不同的意思,不如說這本來是兩個字:一個是rent,而碰巧另一個字rend的過去式是rent。

