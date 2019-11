英語雞精班：寧可天崩，莫令公義失道

一個捕快自稱司法公正守護者的城市,自然以為天不怕地不怕。但法官才是要有寧可天崩的勇氣獨立判案,不應受外來干預。在判決奴隸制不符合英格蘭普通法原則一案(Somerset v Stewart),法官Lord Mansfield曾勸奴隸主自行釋放奴隸,但對方不肯,那麽他唯有繼續司法程序,說了「寧可天崩」一語,並基於西方法學傳統加以論說,認為奴隸制沒有道德或政治基礎,只能依靠positive law(實在法),並preserves its force long after the reasons, occasion, and time itself from whence it was created, is erased from memory; it is so odious(可惡的),與法律傳統背道而馳。「寧可天崩」,類似英語的do or die,在現時我城語境,頗有「攬炒」意味,但要彰顯法治的前世靈魂,不能道成畸形的肉身,否則會損害司法機構獨立性。Lord Mansfield的判決開始只限英格蘭,不限其他帝國領土,但美國法律史家Paul Finkelman在其Slavery in the Courtroom中說此案是英美法律史上其中一個引用得最多和最重要的奴隸制案例。

文:林爾雍

鳴謝:香港大學出版社

《香港雙語法制:語言與翻譯》書介系列六之六 .完