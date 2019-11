周街學英文：May vs. Can

1. I have finished my homework. 我完成了我的功課。

2. That apple is eaten by me. 那個蘋果被我吃了。

3. He can play the violin. 他能夠演奏小提琴。

在不同的助動詞中,情態助動詞(modal auxiliaries)如can、may、should的用法就最容易被混淆了。恰巧上星期有朋友問起may和can的用法和分工,故我想在這裏說一下。

助動詞can在古英語(Old English)中的意思是「know how」,而may的意思則是「have power」。因此,can的基本功能是表示有能力/知道如何完成,而may則表示被賦予權力或得到允許去做某事(看例4和例5)。

4. Those guards can enter this building, because they have the tool. 那些警衛能進入這座大廈,因為他們有工具。

5. Those guards may enter this building, because they have the permit. 那些警衛有權進入這座大廈,因為他們有許可證。

這樣看來,can和may的分別還是頗清晰的,為什麼我們會混淆呢?原因是,在現代英語(Modern English)中,can的「能力」意思漸漸褪色,取而代之卻慢慢演變出「尋求許可/請求」的意思。can的這個功能跟may的功能相近。如下面例6和例7的意思就十分相近。

6. Can I go out to the playground and play? 我可以到外面遊樂場玩嗎?

7. May I go out to the playground and play? 我可以到外面遊樂場玩嗎?

當然,例6可以理解為:我有能力到外面遊樂場玩嗎?比方說,提問的孩子未有能力獨自外出。可是,在一般情况下,例6通常被理解為一個請求,意思與例7差不多。如果我們在句末加上please,這個請求的意思便更加明顯了。如果例6中的can是表能力的話,句末就不能加上please了。好了,如果例6和例7也是表達請求,它們的分別在哪呢?一般來說,may是用於比較正式的場合,向地位高或較有權力的對象提出請求;can則用於較日常的場景,對象地位與說話人相對平等或較低。所以,若你要問老師可否到外面玩,恐怕要用例7了。若只是順口問外傭姐姐,對於今天的孩子來說,則例6已經很有禮貌了。

香港浸會大學英文系助理教授,主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。

■文︰左靄雲博士