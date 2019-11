英語雞精班：法「字」精神

一、Discharge,釋放?

Discharge的一般字義是排放或釋放,但在法律文件中的意義是履行、撤銷、解除或清償,通常見諸合約文件。

Discharge作名詞用平常指分泌物,但若法官說conditional discharge,意思就是有條件假釋。

二、Taxation,評稅?

Taxation及其動詞tax平常人都會理解為評稅,但作為法律用語可以解作訟費的評定,而經過評定的訟費則是taxed costs。

三、Unsafe,不安全?

Unsafe 在定罪裁決的語境不是指不安全,而是「不穩妥」,通常是上訴法庭裁定上訴得直時用以斷定原來的判決造成司法不公(或曰誤判)。

Oxford English Dictionary一例句說有證據 throws sufficient doubt on the conviction to make it unsafe to detain the prisoner,意思不是指拘押囚犯不安全,而是說判罪不穩妥。

四、Starting point,量刑起點?

Starting point通常譯作量刑起點,或會令人誤解只能增加刑期,而事實上是可加可減。這觀點似乎是成立的。譬如談到賽跑的起點,不會有人理解為可以往後跑,譯為「量刑基準」有作為座標參考之意,或許更為準確。

《香港雙語法制:語言與翻譯》書介系列六之五

鳴謝:香港大學出版社

