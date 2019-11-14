英語雞精班：法「字」精神

一、Discharge，釋放？

Discharge的一般字義是排放或釋放，但在法律文件中的意義是履行、撤銷、解除或清償，通常見諸合約文件。

Discharge作名詞用平常指分泌物，但若法官說conditional discharge，意思就是有條件假釋。

二、Taxation，評稅？

Taxation及其動詞tax平常人都會理解為評稅，但作為法律用語可以解作訟費的評定，而經過評定的訟費則是taxed costs。

三、Unsafe，不安全？

Unsafe 在定罪裁決的語境不是指不安全，而是「不穩妥」，通常是上訴法庭裁定上訴得直時用以斷定原來的判決造成司法不公（或曰誤判）。

Oxford English Dictionary一例句說有證據 throws sufficient doubt on the conviction to make it unsafe to detain the prisoner，意思不是指拘押囚犯不安全，而是說判罪不穩妥。

四、Starting point，量刑起點？

Starting point通常譯作量刑起點，或會令人誤解只能增加刑期，而事實上是可加可減。這觀點似乎是成立的。譬如談到賽跑的起點，不會有人理解為可以往後跑，譯為「量刑基準」有作為座標參考之意，或許更為準確。

《香港雙語法制：語言與翻譯》書介系列六之五

鳴謝：香港大學出版社

■送好書

有興趣的讀者請回答以下問題（中英文皆可），於11月21日前連同姓名、地址及電話號碼，電郵至english@mingpao.com，經編輯選出即可獲贈《香港雙語法制：語言與翻譯》乙本，每期名額一個。

◆問題：Do you find HK's legal language difficult to understand?