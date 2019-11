名人教英文：Leave no stone unturned 不遺餘力

佩里:你看來不很開心,是什麽一回事?

Dale: Well, you'd look the same in my place. It's my bank.

戴爾:假如你是我,也會是這個樣子。原因在於我的銀行。

Perry: What, have they lost some of your money?

佩里:什麽,他們失了你的存款嗎?

Dale: No, no. About ten years ago I deposited some key family documents with them.

戴爾:不是,不是。約十年前,我把一些重要家庭文件放在他們那裏。

Perry: You mean in their safe deposit. Don't tell me they've lost them.

佩里:你是說放進保險箱。他們不是把文件丟了吧。

Dale: Well, they can't find them. They've moved premises in the meantime.

戴爾:他們現在找不到。這期間銀行搬了到另一處。

Perry: So what are they doing?

佩里:那他們會怎麽辦?

Dale: Well they said they would leave no stone unturned in the effort to find them.

戴爾:他們說會盡力把文件找回。

Perry: Well I wish you the best of luck with that. It's no wonder you're annoyed.

佩里:祝你好運吧。難怪你心煩。◆

Leave no stone unturned 直譯是「每一塊石頭都翻過來」。據說,公元前五世紀,波里克拉底(Polycrates)率領希臘軍隊,擊敗馬鐸尼斯(Mardonius)率領的波斯軍,因聽說馬鐸尼斯遺下寶藏,就到德爾菲(Delphi)阿波羅神殿求指引。神諭說要「每一塊石頭都翻過來」,他於是把馬鐸尼斯營地的石頭一一翻轉,果然得寶。現在,leave no stone unturned 一般用來比喻「不遺餘力,務求成事」,例如:I will leave no stone unturned to raise sufficient money to build the children's home(我會盡力籌措足夠資金,興建孤兒院)。

作者簡介﹕專研中英文,著有時事評論、英語學習、散文等書籍。

作者︰古德明