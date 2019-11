名人教英文：人心惶惶的敘利亞

【明報專訊】土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)向敘利亞宣戰,誓要拿下與土耳其接壤的邊境區域。這個地方現由庫爾德民兵、原與美國交好的敘利亞民主力量(Syrian Democratic Forces,簡稱SDF)控制。兵荒馬亂之際,美國國防部長艾斯培(Mark Esper)宣布美軍從敘利亞北部「盡快並安全地『撤離』(evacuate)」。早前《外交政策》(Foreign Policy)的報道(Chaos in Syria as Kurds Ally With Assad)稱,俄羅斯「作為中介人調解並促成」(brokered)SDF和執掌敘利亞政權的阿薩德(Bashar al-Assad)政府協議,讓敘利亞政府軍進駐北部邊境區域。此外,白宮宣布總統特朗普計劃簽訂行政命令,授權經濟制裁土耳其的「入侵」(incursion)。