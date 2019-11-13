名人教英文：人心惶惶的敘利亞

【明報專訊】土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）向敘利亞宣戰，誓要拿下與土耳其接壤的邊境區域。這個地方現由庫爾德民兵、原與美國交好的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces，簡稱SDF）控制。兵荒馬亂之際，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）宣布美軍從敘利亞北部「盡快並安全地『撤離』（evacuate）」。早前《外交政策》（Foreign Policy）的報道（Chaos in Syria as Kurds Ally With Assad）稱，俄羅斯「作為中介人調解並促成」（brokered）SDF和執掌敘利亞政權的阿薩德（Bashar al-Assad）政府協議，讓敘利亞政府軍進駐北部邊境區域。此外，白宮宣布總統特朗普計劃簽訂行政命令，授權經濟制裁土耳其的「入侵」（incursion）。
在使用「incursion」這字時要留意，若想表達「入侵疆土」，需在後面加上介詞「into」表示進入某個位置或陣地。例如，原文中描述土耳其入侵敘利亞北部：「... in response to [Turkey's] incursion into northern Syria」。
「Broker」以動詞「to broker」顯示時，可解釋為「作為中介人調解並促成」，而單以「broker」表示的名詞指「經紀人」。有說「broker」是源自舊式法文「broceur」，意思為小商人。不少人會混淆「broker」和「代理人」（agent）。兩者雖然都具有中間人和協調者的性質，但是在經濟市場裏存在技術分別。以保險業說明，顧客若向經紀人（insurance broker）投保，經紀人會作為法定代表為顧客尋找合適的保險公司和服務，顧客必須透過她才能與保險公司接觸。代理人（insurance agent）則屬保險公司的銷售專業人才，若顧客向代理人購買保險，便能直接跟保險公司溝通。
《外交政策》又指，由土耳其政府支持的民兵「正在造成巨大的災害」（are wreaking havoc），至少兩名庫爾德族囚犯和一名女性庫爾德族政治家被他們弒殺。據報，土耳其與俄羅斯於10月22日達成聯合巡邏土耳其邊境安全區的協議。
文︰葉劉淑儀
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