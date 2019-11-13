名人教英文：人心惶惶的敘利亞

在使用「incursion」這字時要留意，若想表達「入侵疆土」，需在後面加上介詞「into」表示進入某個位置或陣地。例如，原文中描述土耳其入侵敘利亞北部：「... in response to [Turkey's] incursion into northern Syria」。

「Broker」以動詞「to broker」顯示時，可解釋為「作為中介人調解並促成」，而單以「broker」表示的名詞指「經紀人」。有說「broker」是源自舊式法文「broceur」，意思為小商人。不少人會混淆「broker」和「代理人」（agent）。兩者雖然都具有中間人和協調者的性質，但是在經濟市場裏存在技術分別。以保險業說明，顧客若向經紀人（insurance broker）投保，經紀人會作為法定代表為顧客尋找合適的保險公司和服務，顧客必須透過她才能與保險公司接觸。代理人（insurance agent）則屬保險公司的銷售專業人才，若顧客向代理人購買保險，便能直接跟保險公司溝通。

《外交政策》又指，由土耳其政府支持的民兵「正在造成巨大的災害」（are wreaking havoc），至少兩名庫爾德族囚犯和一名女性庫爾德族政治家被他們弒殺。據報，土耳其與俄羅斯於10月22日達成聯合巡邏土耳其邊境安全區的協議。

文︰葉劉淑儀

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