Ask & Learn聞問切：續談 on 和 in

下面幾個短句的分別,即使以英語為母語的人也常常爭論不已:on line / in line、on the street / in the street、on the tree / in the tree。

篇幅關係,今天就只講第一個。排隊輪候時,是 stand / wait in line,還是 stand / wait on line?大家在網上一查,就會發現眾說紛紜,但基本上兩者皆可,只是地區間的分別。據觀察,在美國東北部的人常用on line,而且這也是一個較新的用法。

無論 on line 或 on the line,都解作接聽電話。電話接線生最常說的話可能就是:

‧Please stay on the line. I'll connect you. 請不要掛上電話,讓我替您轉接。

■Have you got any questions about English usage? Don't hesitate to send them to us!

譚景輝 (english@mingpao.com)