Ask & Learn聞問切：In / on the paper

答:In the paper 的 paper 不是指一般紙張,而是泛指報章、論文等出版物,如果對象是其中的內容和信息,例如報紙上刊登的一篇新聞、文章裏提出的一個觀點,就會在the paper前用in,例如:

The report that I read in the newspaper turned out to be false. 我在報紙上讀到的原來是假新聞。

I cannot agree with what you say in your paper.

你在文章說的東西,我不敢苟同。

相反,on the paper的paper說的就是實物紙張。譬如說,看完報紙後,隨手把手中的咖啡杯放在報紙上:

I left the coffee cup on the newspaper。

家裏的人不高興,說:

Don't put anything on the paper. You will get it dirty. Other people might want to read it.

