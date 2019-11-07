英語雞精班：可疑的法

【明報專訊】上周問讀者雙語法律制度下中文還是英文文本優先。這牽涉源自普通法的「免受可疑刑罰原則」（the principle against doubtful penalisation）。此原則保障人們的自由和規定約束須有法律依據，精神與大家都耳熟能詳的「疑點利益歸於被告」可謂相通，且在雙語法律制度下尤其重要。例如有一案中被告屢犯交通條例被取消駕駛資格6個月，被告不服上訴，指對其生活造成「極度困苦」。《道路交通（違例駕駛記分）條例》中文訂明不得考慮是否造成「困苦（hardship）的情况」，但隨後是「極度困苦的情况除外（other than exceptional hardship）」。法官同意考慮被告利益，雖然「極度」和「exceptional（例外、不尋常的）」意思不同，中文文本「非毫無道理」，但即便如此，被告屢犯規例而喪失工作屬必然。這種情况下中英文都對他愛莫能助了。