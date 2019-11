名人教英文：To kick the can down the road 延遲處理問題

格雷登:我剛才見你與人交談,甚為激動,那人是誰?

Barney: That was the council chairman. I've been trying to get a decision out of him for ages about releasing funds to preserve that historic building in the High Street.

巴尼:是市議會主席。我一直要求他下個決定,撥款維修高街那幢古建築物。

Grayden: You mean the medieval meeting hall.

格雷登:你是說那中世紀會堂。

Barney: Yes. It's the only one of its kind in the county and it's in a terrible state. If nothing is done soon it will collapse.

巴尼:不錯。這是本郡唯一的這類建築物,已嚴重失修,不盡快行動,恐怕會倒塌。

Grayden: What's holding him up?

格雷登:是什麽令他下不了決定?

Barney: Well every time it looks as if he is going to decide to authorise funds, he kicks the can down the road.

巴尼:啊,每次他似乎要決定撥款了,就會設法拖延。

Grayden: What do you mean?

格雷登:怎樣拖延?

Barney: Well, he'll say it needs another building survey, or there are irregularities in the title deeds, or any number of things that delay a decision.

巴尼:他會說要多做一次建築測量,或說房產契據有問題,或說這個那個,總之是要延遲決定。

Grayden: Sounds a bit fishy to me.

格雷登:看來有點可疑。

Barney: That's what I'm beginning to think.

巴尼:我現在也是這樣想。◆

To kick the can down the road 直譯是「把罐子沿街踢往前方」。這本是小孩子街上玩的遊戲:一個孩子先把罐子踢到遠處,負責追逐他人者,須先取回罐子,才可展開追逐,因此,罐子踢得愈遠,被追逐者愈多時間跑開。現在,to kick the can down the road 就用來比喻「(反覆)拖延處理某事」,例如:The government should come up with a definite plan to introduce universal suffrage, and not kick the can down the road(政府應提出明確的實行普選計劃,而不是一味拖延)。

作者簡介﹕專研中英文,著有時事評論、英語學習、散文等書籍。

作者︰古德明