Word Explorer：美國文化史上的活化石

海拔6000多米的Denali位於美國阿拉斯加州的中南部，在2015年之前還是叫 Mount McKinley，麥金利（William McKinley）是美國第25任總統的名字，那是1896年的久遠事情了，歐洲早期開拓者在美洲這片新大陸上指點江山，陸續選用了一些重要人物的名字，來給某個地方賦予新的意涵。Denali 也不例外，縱使當地原住民強烈不滿，尤其是他們心目中的這座靈山，怎麼能無緣無故地以一個白人的名字命名？在阿拉斯加州原住民的語言裏，Denali 代表The High One，有着「至高無上」的含義，然而，在殖民霸權的凌虐下，原住民受盡欺壓，早已喪失了反抗能力。

翻查一下美國歷史就會知道，美國地名隱藏着許多印第安土著的文化痕迹，在整個殖民時期，白人移民從印第安語中吸收過來的詞彙主要是地名，現今美國50個州當中，起碼一半的州名是出自印第安語。因為印第安原始文化已被徹底摧毁，現今我們也無法確知這些地名的根本意義，但我們還是能夠依據一些散落在各地的種種傳說，重新拼貼出一幅古代地名藍圖來，例如Arizona（亞利桑那州），在印第安土著的語言裏指「稀有的泉水」，此州位於沙漠地區，這樣一個名稱看來十分貼切；Arkansas（阿肯色州）指「靠近地面的微風」。阿肯色州位於密西西比河的下游，河的上游住了強大的蘇族人部落，在蘇族人的語言裏，對居住在下游的那些小部落的稱呼就是Arkansas，直譯過來是「南風吹來之處的居民（people of the south wind）」；Alaska（阿拉斯加州）指「廣袤的土地」或「分割海的地方」，因為對於當地土著來講，海峽對面的阿拉斯加是一望無際的陸地，因地制名，乃是自然不過。其他例子還有Idaho（愛達荷州），所指的是「山中的寶石」；Massachusetts（麻省）指「靠近大山的小山脈」；Michigan（密西根州）指「大水」或「大湖」；Minnesota（明尼蘇達州）指「混濁的水」，所指的是明尼蘇達河；而Wyoming（懷俄明州）則是指「位於大而平坦的河」。

除了州名以外，美國還有數以千計的河流、湖泊、山丘、河谷、森林、公園，甚至城鎮等，都可說是美國文化史上的活化石。作為美國最大的河流，Mississippi River（密西西比河）這個名稱是否很有趣？蔡昌卓在其《美國英語史》一書中便指出，這條大河流經3700多公里，因此Mississippi這個字就像一條「蜿蜒而下的急流」。

數十年來，Denali山區的原住民一直爭取把他們的靈山恢復原名，但卻受到來自白人方面的種種阻撓，直到奧巴馬的出現，作為美國第一名黑人總統，他終於聽到了這些一直被壓制的聲音。在過去兩百年間，印第安原住民在美洲失去了土地、傳統文化和民族尊嚴，但是他們先民的一些精神內涵，早已殘留在美國各地的地名上，讓我們今天能從中窺見昔日印第安原住民的一些面貌。

■文︰Aman Chiu

著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師，近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。