答:In the 1990s和in 1990所標示的時間並不是一樣的。In 1990說的是1990那一年,但in the 1990s不單指1990那一年,而是十年期,包括從1990到1999這段時間,而表達的方法是在前面加the,然後再在1990後面加一個s。

順帶一提一個常常令人混淆的說法。假設今天是10月30日,星期三,那this Sunday是說10月27日,還是11月3日呢?

答案出乎意料,是兩個都有可能。而next Sunday說的可能是11月3日, 也可能是11月10日。留意當以英語為母語者談到this Sunday或next Sunday 時,往往都會再確認正確的日期,以免出錯。

譚景輝 (english@mingpao.com)