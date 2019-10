英語雞精班：Legal fiction，法律小說？

被告是一個新鮮食物供應商。首宗案件涉及她在店外擺放了一張桌子,上有兩大鐵盤食物。《食物業(市政局)附例》的中英文本分別是不能進行「any alteration or addition」和「任何更改或增建工程」。初審被告罪成。被告不服上訴,原訟法官認為放置桌子和鐵盤是「addition of space」,卻不能解釋為「增建工程」(building additional construction or building works)。根據「免受可疑刑罰原則」判被告得直。而且值得留意的是法庭認為中文文本清楚而英文的含糊。

以上判決似乎比較依賴英文的語義,但問題是中英法律文本有同樣效力。一年後當事人因同一行為被控同樣罪名,初審法官同樣判罪成,被告不服上訴。上訴法官似乎不太理會英語的「含糊」,而側重用中文版法律,這次竟然出動到字典,指工程「泛指一切工作、工事以及有關程式」,所以「增建工程」可包括任何加建工作,上訴遂被駁回。被告或許僭越了處所的用途,但法官重字典釋義多於可用的法律原則更似僭建法律。

書中稱之為虛構法律(legal fiction),有些地區譯作「擬制」。「Legal fiction」假定某些事為真,看似武斷,但並非全然負面,也不是沒有先例。回顧歷史,一些現在想當然的做法當初其實被視為虛構法律。古羅馬時每個家庭需要有男繼承人,若膝下無子,可以領養代替。這原來是一種虛構。舊日英格蘭的民事法院若不勝負荷,代表國王的刑事法院可以假設民事案件的被告人被捕及受拘留,並代為審理。

不過若牽涉兩種語文的分歧,比較理想的做法還是考慮被告的利益,以免有羅織罪名罔民之嫌。

文:林爾雍