名人教英文：杜魯多的黑歷史

在西方國家,「種族歧視」(Racial discrimination)是敏感的話題,特別是歧視黑人。近代歷史記錄他們曾被白人以不同方法「剝奪人性」(dehumanised),受盡唾棄。除「塗黑臉」外,黑人曾被惡意統稱為「黑鬼」(Negro/Nigger)。例如,美國著名文學小說 To Kill a Mocking Bird(《殺死一隻知更鳥》)中,小女主角曾問為黑人辯護的律師父親什麼是「同情黑人者」(nigger-lover)。連小孩子也知曉此詞彙,可見它在美國被廣泛採用。

值得留意的是父親的教誨:nigger-lover is just one of those terms that don't mean anything... It's slipped into usage(混入了日常用語)with some people like ourselves, when they want a common, ugly term(平庸不雅的稱呼)...

被問到他是否nigger-lover時,他回答:I certainly am... It's never an insult to be called what somebody thinks is a bad name. It just shows you how poor(粗鄙的)that person is, it doesn't hurt you) 」《殺死一隻知更鳥》深入探討美國種族歧視問題,讀者若有興趣可自行閱讀。

麥基爾大學教授Philip S. S. Howard認為,雖然加拿大沒有跟美國一樣歧視有色人種的歷史,但是這並不是令「(塗黑臉的性質顯得)少一點種族歧視色彩」(make [blackface] any less racist)的理由。

於一般加拿大人而言,「這是一個很難克服的認知失調([a] cognitive dissonance that's hard for people to grapple with)」。「認知失調」形容人們同時存有兩種矛盾的想法或心理現象,較為有名的是19世紀的「再生論」事件(The Great Disappointment)。當時一群信眾熱切相信耶穌基督會於1844年回歸地球,但基督沒有出現,以致期望落空。雖然杜魯多所領導的自由黨於大選中險勝,但是其醜聞無疑擾亂(roiled)原本的選舉計劃。

文︰葉劉淑儀

作者網址︰www.savantas.org或www.reginaip.hk

作者電郵︰iplau@reginaip.hk