名人教英文：杜魯多的黑歷史

在西方國家，「種族歧視」（Racial discrimination）是敏感的話題，特別是歧視黑人。近代歷史記錄他們曾被白人以不同方法「剝奪人性」（dehumanised），受盡唾棄。除「塗黑臉」外，黑人曾被惡意統稱為「黑鬼」（Negro/Nigger）。例如，美國著名文學小說 To Kill a Mocking Bird（《殺死一隻知更鳥》）中，小女主角曾問為黑人辯護的律師父親什麼是「同情黑人者」（nigger-lover）。連小孩子也知曉此詞彙，可見它在美國被廣泛採用。

值得留意的是父親的教誨：nigger-lover is just one of those terms that don't mean anything... It's slipped into usage（混入了日常用語）with some people like ourselves, when they want a common, ugly term（平庸不雅的稱呼）...

被問到他是否nigger-lover時，他回答：I certainly am... It's never an insult to be called what somebody thinks is a bad name. It just shows you how poor（粗鄙的）that person is, it doesn't hurt you) 」《殺死一隻知更鳥》深入探討美國種族歧視問題，讀者若有興趣可自行閱讀。

麥基爾大學教授Philip S. S. Howard認為，雖然加拿大沒有跟美國一樣歧視有色人種的歷史，但是這並不是令「（塗黑臉的性質顯得）少一點種族歧視色彩」（make [blackface] any less racist）的理由。

於一般加拿大人而言，「這是一個很難克服的認知失調（[a] cognitive dissonance that's hard for people to grapple with）」。「認知失調」形容人們同時存有兩種矛盾的想法或心理現象，較為有名的是19世紀的「再生論」事件（The Great Disappointment）。當時一群信眾熱切相信耶穌基督會於1844年回歸地球，但基督沒有出現，以致期望落空。雖然杜魯多所領導的自由黨於大選中險勝，但是其醜聞無疑擾亂（roiled）原本的選舉計劃。

文︰葉劉淑儀

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