一弦清一心：創意的金剛箍

受訪老師覺得這部系統很好,她表示,學生現在上課更集中精神,分數也比以前高。相反,學生就覺得戴頭箍是負擔——課堂完畢,他們脫下頭箍,不少學生邊脫邊揉額頭。「我感覺這裏有個印。」一個小男孩指着印堂說。

報道令我聯想到一個民國故事:在抗戰期間的重慶,國民政府教育部謀劃成立禮樂館,想邀請書法大師沈尹默做館長,遭沈拒絕。他給學生解釋原因:「我現在是閑中忙慣了,不想在忙中偷閑了。」

嚴格來說,沈尹默當時一點也不閑,他每天還是一如既往地很用功地練字和研究字帖。估計他是怕做館長要管行政和交際,沒法靜下心來寫字。

其實,在各個領域從事原創的人,都會明白沈尹默為何抗拒被瑣事纏身:創作上的突破,通常不是在書桌前埋頭苦幹時得到的,而是在腦袋休息內心寧靜時,突然靈機一觸,悟出「製作中」的作品下一步該怎麽做。美國文學評論家Burton Rascoe曾調侃,「what no wife of a writer can ever understand is that a writer is working when he's staring out the window」,他所指的就是「忙」和「閑」的微妙關係。

用腦電波頭箍去監督學生學習,最大的問題是——這個舉動本身給學生灌輸一個概念——你的腦袋不屬於你自己的,authority figures可以隨時監控它。試問,孩子的創意能在被監控的狀態下培養嗎?諷刺的是,心靈被束縛的人,一般只配做routine work,但人工智能做routine work做得比人類更優勝。所以用腦電波頭箍培養出來的人才,容易被機器取代!

如果沈先生看到今天的中國,我相信他會很驚訝,他都去世半個世紀了,自由不但還沒重回這塊土地,連小學生也要被腦電波頭箍鉗制。要知道,據沈先生學生張充和回憶,他當年在重慶「閑中忙」狀態下給學生上課的情景是這樣的:「只見筆尖在紙上舞動着,竟像是個舞者,舞台的畫面與動態,都達到和諧之美的極境。運筆時四面八方,抑揚頓挫,疾徐提按都是音樂的節奏,雖然是看得我眼花撩亂,卻於節奏中得到恬靜。」

張充和上課上到一半,才「忽想到我本是來請教的,如何卻沉酣在欣賞中而不學習呢」——這就是教學的最高境界,學習是一種精神享受。

錢鍾書說,「翻譯的最高境界是讓原作『投胎轉世』,軀殼換了一個,而精神姿致依然故我。」讓我嘗試給張充和對沈尹默教學時的精神面貌的描述,換一個英文的外殼,借此表達我對自由的嚮往:

As the master's brush bursts forth in a chain of pirouettes, the stage is set for a flurry of movements that will unveil the beauty of symmetry at its most sublime. Under his cunning, his brush is spirited across all fours of the paper, rising and falling, advancing and retreating, orchestrations in thrall to a tempo of their own, a spectacle that so enraptures me that it throws me off balance, while at the same time instilling in me an eerie calm.

文:Michelle Ng 吳若琦

曾於女拔和牛津大學讀書,現教授英文寫作,閑時喜歡追憶民國。

