名人教英文：Call 林鄭的 bluff ?

Call somebody's bluff,直譯係「叫某人的自我吹噓」,仍然不明其所以然,是吧?

Bluff 最直接的口語譯法,係「作大」,也即是書面語的「虛張聲勢」。

To bluff is to try to deceive someone as to one's abilities or intentions,企圖欺騙別人自己有如此這般的能力或意圖,有自吹自擂之意。用做動詞:

‧He's been bluffing all along. 他一直不過在「拋浪頭」、嚇唬人罷了。

用做名詞:

‧The purchase offer has been denounced as a bluff. 那個收購建議被視為充大頭鬼的把戲。

有說 ,bluff 等於「充大頭鬼」,源自紙牌撲克 poker 遊戲:明明沒有一手好牌,卻「二仔底死跟」,強行冒充底牌是一張皇牌,bluffing your way through,去「大、嚇窒」對手。

‧He bluffed them into surrendering. 他成功嚇得他們投降。

於是倒過頭來,to call somebody's bluff 又可理解為「大返佢」,去揭對方根本不堪一擊的底牌:

To make an opponent show his hand in order to reveal that its value is weaker than his heavy betting suggests,令對手攤牌,揭露其「冇料扮四條」。

To challenge someone to carry out a stated intention, in the expectation of being able to expose it as a pretence,去挑戰某人是否夠膽說到做到,預期由此暴露對方也不過是說說、裝模作樣罷了。

於是,去 call 林鄭的 bluff,是指民主派議員不如將計就計,大聲回應樂意與林鄭對話,看她肯不肯,但預期她不會答應,由此暴露當中的虛偽。

‧Carrie Lam says she's happy to dialogue with the people. Huh. Let's call her bluff. 林鄭月娥說她樂意與市民對話。哈,我哋「大」返佢。

這一幕沒有發生,是因為絕大部分民主派中人都覺得,林鄭的「底牌」已眾所周知,不必勞師動眾去揭露了。

另例:

‧I am tempted to call his bluff as I can hardly believe he would carry out his threat. 我真想叫他「你就來吧」,因為我絕不相信他的恫嚇。

話說回頭,要非常小心 bluff 這個字,並非淨係代表負面意思,亦有 being direct, rudely frank, outspoken and unconventional ,率性直接、敢言、反傳統的表達。

‧He's a bluff but he's a good teacher.

這句話是說:

他說話即使率直,但他是一個好老師。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com