In the original, they are far from saccharine.

首先說說saccharine。Saccharine 是一種糖精,用作形容詞,引伸作過分甜膩、虛情假意的意思,常常用來描述感情不真實的故事。 另外,句中far from,不是一般遠離的意思,而是「遠不是」。所以這句可粗略譯為:在原著中,這些情節(或人物)遠非虛情假意。

Gory tales of suspense are a different thing.

Gory 是gore 的形容詞。 Gore 是從傷口滲出的半凝固的血,用於形容故事情節時,意思是血腥。 Suspense 是懸疑故事。這句大概的意思是:血腥的懸疑故事又是另一回事。

■譚景輝 (english@mingpao.com)

