英語雞精班：香港中英法律不一致嗎？

康文署將大部分公眾遊樂場地列作法定禁煙區,但依據相關法例中文文本(《公眾衛生及市政條例》),該些場地須「已於」土地註冊處存放圖則。《明報》今年3月偵查得有一定數量場地未完成存放圖則,引起執法問題。英文文本的用字是「may」而不是「shall」。有大律師指前者有酌情權,後者則指必須做。不過,正如《香港雙語法制》一書所言,英語用字其實也有歧義。

根據律政司法律草擬科的《香港法律草擬文體及實務指引》,「must」或「must not」和「shall」或「shall not」一般意思差別不大,但在法律語言使用上該部門建議使用「must」及「must not」,而放棄其他表達方式,因為「shall」和「shall not」在日常溝通多用於將來式,而非施加禁制或義務。

說到底,若考慮到一般讀者,消除歧義當然可取,至少相關議題能夠引發大衆討論,縮短他們與「法律之門」的距離。不過若如該指引所言,「一條條文往往可用不同方式草擬,而同樣能達致相同的效力」,文本的最終意義還是取決於法庭的解釋,那麽香港法律語言的發展還是要依賴法律專業人士的把關。

■鳴謝:香港大學出版社

■《香港雙語法制:語言與翻譯》書介系列六之二

文:林爾雍