周街學英文：Few and little

Few和little多數用於描述句。簡單來說,只要客觀的數量不多,都可以用few和little。如:

1a. Peter is very busy with his job. He has little time for his family. 彼得的工作十分忙碌。他預留很少時間陪家人。

b. Susan doesn't like living in London. She has few friends there. 蘇珊不喜歡住在倫敦。她有很少朋友在那裏。

如果我們想強調數量少之又少,我們可以在few和little前面加上very,變成very few和very little。

那麼,a few和a little又是什麼意思呢?它們的用法比較主觀,用於表達說話人對這個數量的觀感。就好像半杯水的比喻:究竟是看到只有半杯,還是幸好還有半杯呢?再看下面一例:

2a. Peter has gone to the canteen for a quick lunch. He still has a little time before his meeting. 彼得去了飯堂趕緊吃午飯。他在開會前還有一些時間(可以讓他吃飯)。

b. Susan enjoys London. She has a few friends there and they meet often. 蘇珊很享受倫敦。她有一些可以常常見面的朋友。

在1a和2a中的時間,以及在2a和2b中的朋友數量,可能完全相等。但用了a few和a little,說話人就表達出幸好「還有一些」的意味。想加強這個語氣,說話人可以在a few和a little前加上quite,表達出「也有不少」的意思。

有學生反問:從前老師曾說,few和little是負面的,而a few和a little是正面的,是不是呢?在我看來,雖然這個二分法相對簡單,卻不是百分百準確。在適當的語境,a few和a little也可以是負面的。如:

3a. Peter is not a good father. He only has a little time for his children. 彼得不是一個好爸爸。他只預留很少時間陪孩子。

b. Susan is not happy. She only has a few friends at school. 蘇珊不開心。她在學校只有很少朋友。

以Susan三句例句為例,朋友數量可能一樣。我會說,few是用於形容客觀的「數量很少」,而a few則強調說話人對於這個「量少」的主觀感受。但究竟是樂觀還是悲觀,則取決於語境和說話人的看法了。

作者簡介﹕香港浸會大學英文系助理教授,主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。

文︰左靄雲博士