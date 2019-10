英語雞精班：Before the law sits an interpreter

當law and order 和 rule of law都被翻譯成法治,英文的細微分別就被狠狠抹掉。據 Oxford English Dictionary, law and order側重於法律被遵守的一面,即Laws regarded as obeyed or enforced,和它的 controlling influence。而 rule of law 則着重法律的 authority and influence,特別是當法律被視為 a constraint on individual and institutional behaviour,不但限制個人,也限制機構。

橘越淮而枳,將rule of law 和 law and order都譯作法治,反過來就難免把治安譯作rule of law。《史記》卷十有一句「古者殷周有國,治安皆千餘歲」。但即使長治久安,也不代表治百姓以法;治百姓以法,所引之法不保證是善法。除了法治,中英法律用語還有林林總總的互譯問題。筆者近日到香港大學出席一個《香港雙語法制》新書發布會,深感法庭傳譯和法律翻譯的重要,接下來的五期會再分享。捷克作家卡夫卡有一短篇 Before the Law,筆者唸書時看的是Ian Johnston的英譯本,還記得開首一句是Before the law sits a gatekeeper。現實是Before the law also sits an interpreter。

《香港雙語法制:語言與翻譯》書介系列六之一

文:林爾雍

鳴謝:香港大學出版社