名人教英文：反思美國的三位一體戰略

先補充背景：冷戰時期美國和前蘇聯為保超級大國的地位，雙方研發核武器角力爭持。歷史記錄之為「核軍備競賽」（nuclear arms race）。這種競賽往往會因「局勢緊張」（tense）而爆發衝突。例如英國與德國曾於19世紀出現「海軍造艦競賽」（naval arms race），後來局面一發不可收拾，演變成第一次世界大戰。

文章又提到，反觀有些國家如俄羅斯、朝鮮、伊朗等正以較低成本開發新型的三位一體戰略，包括「無人機」（unmanned vehicles）、「網絡攻擊」（cyberstrikes）和「特種部隊」（special forces），可能帶來更多「非對稱優勢」（asymmetric advantage），方便戰略部署。俄羅斯更在網絡攻擊戰略加入「精密的資訊戰」（sophisticated information warfare）。除了惡意攻擊和控制敵方的網絡，還設計具政治宣傳和虛假新聞的危險混合體（a dangerous mix of propaganda and 'fake news'），損害不少國家的民主進程。

Propaganda是名詞，源於拉丁文 Sacra Congregatio de Propaganda Fide，英語又稱 The Sacred Congregation for the Propagation of the Faith，是羅馬教廷的「萬民福音部」的前稱。該部主要負責類似現代教友團聚的傳道活動。順帶一提，傳道應以動詞 to propagate 表示。因為19世紀時 propaganda 多濫用於帶有政治目的的活動，所以現代使用這字多帶貶義。

退役海軍上將指美國可參考開發新型三位一體戰略。例如，可由特種部隊在重要的系統植入快閃記憶體盤和代碼（implant thumb drives and code in critical systems），控制無人機和發動網絡攻擊。Thumb drive 與平日接觸到的USB（記憶棒）十分相似，只是嚴格來說前者較為短小。

文︰葉劉淑儀

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