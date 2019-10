名人教英文：反思美國的三位一體戰略

先補充背景:冷戰時期美國和前蘇聯為保超級大國的地位,雙方研發核武器角力爭持。歷史記錄之為「核軍備競賽」(nuclear arms race)。這種競賽往往會因「局勢緊張」(tense)而爆發衝突。例如英國與德國曾於19世紀出現「海軍造艦競賽」(naval arms race),後來局面一發不可收拾,演變成第一次世界大戰。

文章又提到,反觀有些國家如俄羅斯、朝鮮、伊朗等正以較低成本開發新型的三位一體戰略,包括「無人機」(unmanned vehicles)、「網絡攻擊」(cyberstrikes)和「特種部隊」(special forces),可能帶來更多「非對稱優勢」(asymmetric advantage),方便戰略部署。俄羅斯更在網絡攻擊戰略加入「精密的資訊戰」(sophisticated information warfare)。除了惡意攻擊和控制敵方的網絡,還設計具政治宣傳和虛假新聞的危險混合體(a dangerous mix of propaganda and 'fake news'),損害不少國家的民主進程。

Propaganda是名詞,源於拉丁文 Sacra Congregatio de Propaganda Fide,英語又稱 The Sacred Congregation for the Propagation of the Faith,是羅馬教廷的「萬民福音部」的前稱。該部主要負責類似現代教友團聚的傳道活動。順帶一提,傳道應以動詞 to propagate 表示。因為19世紀時 propaganda 多濫用於帶有政治目的的活動,所以現代使用這字多帶貶義。

退役海軍上將指美國可參考開發新型三位一體戰略。例如,可由特種部隊在重要的系統植入快閃記憶體盤和代碼(implant thumb drives and code in critical systems),控制無人機和發動網絡攻擊。Thumb drive 與平日接觸到的USB(記憶棒)十分相似,只是嚴格來說前者較為短小。

文︰葉劉淑儀

