Ask & Learn聞問切：掌握長句子讀法

答:讀者的疑惑或許源自錯誤理解句子結構。試設想於句中 I think 前後多加兩個comma,像括號一樣把它區分出來。 這樣一來,I think 就變成所謂的 parenthetical remark(附加註解),也就是說,我們可以把它抽出來,而並不會影響句子的意思。

加了comma 之後,句子變成:

‧XXX's quiet, and yet also miraculous resistance to that violence may, I think, be interpreted as self-immolation for peace.

因此, may 不應該和 I think 連讀,變成may I think,而應和後面的 be interpreted 一起理解,即 may be interpreted。

正確掌握長句子的讀法,以上例子正是一個好開始,大家可多加注意。

