名人教英文：Quest 與 quell

也許亦曾聽過以下的說法:所有由 q 開始的英文字,q 後面一定要跟着 u 才可發音,就像 q-uack。翻一翻字典,在 Q 的一章——除了一些縮寫,例如 qty,即 quantity 數量 —— 一般英文字典列出的第一個q 字,不就是quack。

或有人問,日常生活中不也曾遇到過 Qantas、Qatar 等等?這些字 q 後面不是沒有 u 嗎?不過,這兩個字都屬專有名詞,所以不算。

澳洲航空英文全名係 Queensland and Northern Territory Aerial Services,縮寫為QANTAS ;而 Qatar 卡塔爾,係一中東國家名字。

由是這一篇跟大家討論兩個 Q-u 字:quest 與 quell。

這個躁動的夏天在香港持續的一場抗爭,英文固然可以叫做 movement 、campaign 運動,但一樣可叫做 quest。Quest 解尋找、追求,帶一點漫長而艱辛的味道,a long or arduous search for something。

‧That reporter is very much into investigative journalism. His persistent quest for facts and truth has been appreciated by many. 那名記者專注偵查報道。他堅持追尋事實與真相,得到許多人的欣賞及重視。

一句常用語不就是 quest for democracy 追尋民主。

‧Some international press editorials have expressed strong statements of support for the Hong Kong protesters and their quest for true democracy. 一些國際傳媒的社論,對香港的示威者及他們的真民主訴求,表達了強烈支持。

Quest 一般用於正面的陳述,亦可用做動詞:questing for/after something。

‧The team is questing for gold. 這(運動)團隊的目標是奪得金牌。

而 quell 是指制止、壓抑,諸如:To quell the uprising、rebellion,打壓一場起義、叛亂。也一樣可以用做名詞:the quell of the uprising,對一場起義的打壓。

這個字亦可以用於日常生活,指壓制一些感情或傾向:

‧Her comforting words did nothing to quell the panic in him. 她安慰的話完全壓抑不了他的恐慌。

‧He was about to open his big mouth. I quelled him with a nasty look. 他即將張開他的大嘴說廢話。我狠狠地瞪了他一眼,制止了他。

可否說 to quell the quest 或 the quell of the quest?文法上可以,但聽上去不自然,卻也無可無不可。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com