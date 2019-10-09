Word Explorer：Maize和corn有何分別？

1620年，一艘滿載英國清教徒（Puritans）的船來到美洲。當時正值寒冬，不少人飢寒交迫，相繼染病死亡。生死存亡之際，善良的美洲土著為這些不速之客送上食物，幫助他們渡過難關，其後還教曉他們狩獵和種植玉米，好讓他們能自給自足。玉米原產於中美洲，是印第安人培育的主要糧食作物，當地土著叫它做mahiz。15世紀哥倫布發現新大陸，把玉米帶回歐洲，其後英語便有了maize這個詞語。英語中也有corn一詞，泛指五穀，當英國人來到美洲大陸，看到這裏的玉米，便把它們叫作Indian corn，後來省掉了Indian一字，corn便成為在北美洲專指玉米的單詞。因為這個緣故，現在的英語便有了maize和corn的英美兩式之別。

以上的故事，也是美國感恩節（Thanksgiving）的起源。來自英國的清教徒在北美洲定居下來，自行耕種，終於在第二年迎來了豐收。歡慶之餘，為了感謝上帝賜福，他們邀請印第安人一起慶祝。但這種和諧關係維持不了多久，在往後的一個世紀，白人闖入者對印第安土著發動無數次掃蕩式軍事行動，特別在美國獨立以後，土地掠奪手法更加毒辣，殘暴的大屠殺把印第安人推向了種族滅絕的邊緣。因此，Thanksgiving對於美國人來說是個親友共聚充滿歡樂的節慶，但對印第安人來說，可以說是一個種族災難的哀悼日。

殖民者與原住民之間的關係往往千絲萬縷，糾纏不清。早期的美國英語自然而然地吸收了不少印第安語的元素，這些詞語多與印第安人的部落生活有關，例如當地的一些動植物或與風俗文化有關的名稱，包括 condor（禿鷲）、skunk（臭鼬）、raccoon（浣熊）、moose（駝鹿）、chipmunk（金花鼠）、squash（南瓜）、tomato（番茄）、avocado（牛油果）、canoe（獨木舟）、totem（圖騰）等。

據統計，在今天的英語中有1700多個來自印第安語的借詞，有些詞語甚至出現演變，衍生出新的詞義，例如剛才提到的skunk（臭鼬），那是一種廣泛分佈在北美地區的小動物，遇到威脅時會釋放出奇臭的氣味。牠們的體型與家貓相若，現在有家庭甚至把牠們當作寵物飼養，現今美語中有skunky（臭的）和skunkish（像臭鼬那樣臭的）這些詞語，便是從skunk發展出來。而在俚語中，skunk又可指那些臭名昭彰的卑劣傢伙。再看powwow一詞，本指印第安人的巫師或巫醫，其後詞義融入美語後經歷演化，時到今天，除了指北美印第安人的議事會之外，還作「討論」或「會議」解，例如Merriam-Webster 網上詞典給出的一個例句便是：We'll talk about vacation plans at the family powwow.（我們會在家庭會議裏討論一下旅遊計劃。）

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師，近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。

文︰Aman Chiu