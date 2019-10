Word Explorer：Maize和corn有何分別？

1620年,一艘滿載英國清教徒(Puritans)的船來到美洲。當時正值寒冬,不少人飢寒交迫,相繼染病死亡。生死存亡之際,善良的美洲土著為這些不速之客送上食物,幫助他們渡過難關,其後還教曉他們狩獵和種植玉米,好讓他們能自給自足。玉米原產於中美洲,是印第安人培育的主要糧食作物,當地土著叫它做mahiz。15世紀哥倫布發現新大陸,把玉米帶回歐洲,其後英語便有了maize這個詞語。英語中也有corn一詞,泛指五穀,當英國人來到美洲大陸,看到這裏的玉米,便把它們叫作Indian corn,後來省掉了Indian一字,corn便成為在北美洲專指玉米的單詞。因為這個緣故,現在的英語便有了maize和corn的英美兩式之別。

以上的故事,也是美國感恩節(Thanksgiving)的起源。來自英國的清教徒在北美洲定居下來,自行耕種,終於在第二年迎來了豐收。歡慶之餘,為了感謝上帝賜福,他們邀請印第安人一起慶祝。但這種和諧關係維持不了多久,在往後的一個世紀,白人闖入者對印第安土著發動無數次掃蕩式軍事行動,特別在美國獨立以後,土地掠奪手法更加毒辣,殘暴的大屠殺把印第安人推向了種族滅絕的邊緣。因此,Thanksgiving對於美國人來說是個親友共聚充滿歡樂的節慶,但對印第安人來說,可以說是一個種族災難的哀悼日。

殖民者與原住民之間的關係往往千絲萬縷,糾纏不清。早期的美國英語自然而然地吸收了不少印第安語的元素,這些詞語多與印第安人的部落生活有關,例如當地的一些動植物或與風俗文化有關的名稱,包括 condor(禿鷲)、skunk(臭鼬)、raccoon(浣熊)、moose(駝鹿)、chipmunk(金花鼠)、squash(南瓜)、tomato(番茄)、avocado(牛油果)、canoe(獨木舟)、totem(圖騰)等。

據統計,在今天的英語中有1700多個來自印第安語的借詞,有些詞語甚至出現演變,衍生出新的詞義,例如剛才提到的skunk(臭鼬),那是一種廣泛分佈在北美地區的小動物,遇到威脅時會釋放出奇臭的氣味。牠們的體型與家貓相若,現在有家庭甚至把牠們當作寵物飼養,現今美語中有skunky(臭的)和skunkish(像臭鼬那樣臭的)這些詞語,便是從skunk發展出來。而在俚語中,skunk又可指那些臭名昭彰的卑劣傢伙。再看powwow一詞,本指印第安人的巫師或巫醫,其後詞義融入美語後經歷演化,時到今天,除了指北美印第安人的議事會之外,還作「討論」或「會議」解,例如Merriam-Webster 網上詞典給出的一個例句便是:We'll talk about vacation plans at the family powwow.(我們會在家庭會議裏討論一下旅遊計劃。)

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師,近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。

文︰Aman Chiu