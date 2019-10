名人教英文：西方資本主義真的管用？

Ruthless這個形容詞可拆開「ruth」和「less」來看。「-less」這個後綴解作「缺乏」。而Ruth是記載在《聖經》裏名叫路德的女人,以溫柔敦厚和誠心正意的高尚品格廣為人知。Ruthless合起來就形容缺少美德、殘酷無情的人。Orthodoxy一字源自古希臘語 orthodoxia,意思是「Right opinion(正確的說法)」,東正教(Eastern Orthodox Church)便是從 orthodoxia 演變而來的。

集體資本主義的理念是企業不該只是為股東服務,而要擴展到為客戶、員工、供應商和整個社會。但真的能對症下藥嗎?文章列舉了多項阻力,例如貪婪的銀行家要求bonuses(紅利)and bail-outs(拯救或援助)兼收、politicians of various hues(不同派別的政治家)只希望企業能夠得到充分的投資、大學畢業生shun(迴避)很多不重視倫理問題的企業等。加上美國很多行業由少數企業主導市場,經濟學上稱之為oligopoly(寡頭壟斷)。Oligopoly同樣取自希臘語,原文為oligo,是「少數」的意思。文章更認為這樣會讓市場缺乏dynamism(動力)。只有實施 antitrust rules(反壟斷法),例如增加市場競爭,才可有效降低市場價格,提升生產力和防止企業持續謀取暴利,並能真正解決問題,建立健康的經濟環境。

