名人教英文：西方資本主義真的管用？

Ruthless這個形容詞可拆開「ruth」和「less」來看。「-less」這個後綴解作「缺乏」。而Ruth是記載在《聖經》裏名叫路德的女人，以溫柔敦厚和誠心正意的高尚品格廣為人知。Ruthless合起來就形容缺少美德、殘酷無情的人。Orthodoxy一字源自古希臘語 orthodoxia，意思是「Right opinion（正確的說法）」，東正教（Eastern Orthodox Church）便是從 orthodoxia 演變而來的。

集體資本主義的理念是企業不該只是為股東服務，而要擴展到為客戶、員工、供應商和整個社會。但真的能對症下藥嗎？文章列舉了多項阻力，例如貪婪的銀行家要求bonuses（紅利）and bail-outs（拯救或援助）兼收、politicians of various hues（不同派別的政治家）只希望企業能夠得到充分的投資、大學畢業生shun（迴避）很多不重視倫理問題的企業等。加上美國很多行業由少數企業主導市場，經濟學上稱之為oligopoly（寡頭壟斷）。Oligopoly同樣取自希臘語，原文為oligo，是「少數」的意思。文章更認為這樣會讓市場缺乏dynamism（動力）。只有實施 antitrust rules（反壟斷法），例如增加市場競爭，才可有效降低市場價格，提升生產力和防止企業持續謀取暴利，並能真正解決問題，建立健康的經濟環境。

■延伸閱讀

''What companies are for'', The Economist. August 22, 2019.

文︰葉劉淑儀

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