答:有。最直接就是在 fore 的反義字後加most,例如:aftermost 和 hindmost。但這兩個字別有所指,aftermost(或 aftmost)是航海用語,例如:the aftermost sail 是指帆船最後一張帆。Hindmost 也是用來說明物理位置。行軍時押後的隊伍是 the hindmost squadron;跳舞時的後腳可以叫hindmost leg。

另外還有backmost、rearmost 等字,說的都是位置。

但今天我們用foremost這個字,有時說的是事情的重要性。我們常聽到的first and foremost 正是這個意思。在這個語境下 foremost 的反義字有 minor、the least important等。有最主要的就有次要的。次要的英文說法可以是secondary、subsidiary、ancillary 等。

Have you got any questions about English usage? Don't hesitate to send them to us!

■譚景輝

(english@mingpao.com)