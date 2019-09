周街學英文：What is your name?

【明報專訊】6歲的女兒今年開始做「小學雞」,首星期的英文課,除了學「How are you? I am fine, thank you.」之外,當然就是學「What is your name? My name is XX.」了。Name 這個幾歲小朋友都認識的生字,其實一點都不容易,上星期就有個朋友問我first name、last name和surname的分別。其實除了以上這幾個常見的「names」,英語國家還有family name、given name、middle name、maiden name等等,很容易令人混淆。就說說這些不同的「names」的用法吧。