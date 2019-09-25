周街學英文：What is your name?

Surname最容易理解，就是我們中國人所說的「姓氏」。而given name，或純粹name，就是我們理解的「名字」。因此，以特首林鄭月娥為例，「鄭」是surname，「月娥」就是given name。由於「姓氏」一般從父系，代代相傳。因此，surname亦是family name。

那麼，什麼是first name和last name？兩個「names」都跟次序有關。英文名一般都先說「名字」，然後才說「姓氏」，如Carrie Lam。特首已婚隨夫姓，Carrie就是first name，Lam就是last name。因此，last name很多時亦是surname。中國人比較容易混淆這點，因為我們是先說「姓氏」的，較難理解為什麼它是last而不是first。外國人一般還有middle name，就是排在中間的名字。如美國總統Donald John Trump，John就是他middle name了。Donald及Trump就分別是他的first name和last name。

那麼，maiden name又是什麼呢？Maiden name就是已婚女士婚前的姓氏。中國人一般會在自己的姓氏前面冠上夫姓，如林鄭月娥。但是在英語國家，已婚女士會把自己的姓氏直接換成夫姓。因此，Carrie Lam的Lam是last name，但Cheng才是maiden name。不過現在男女平等，不少職業女性婚後也沿用原本的姓氏，看已婚女士的last name已經無從得知是她的本姓還是夫姓了。

■文︰左靄雲博士

香港浸會大學英文系助理教授，主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。