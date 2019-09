名人教英文：且說美國

美國內戰結束後,南部州份通過了林林總總的黑人法令(Black Codes),剝削黑人各種憲法權利,當中包括擁槍權。黑人的民權運動於五、六十年代達至高峰,有不少黑人提倡透過擁槍及組織民兵團,以防警方暴力對待。Malcolm X於1964年有一篇非常有名的演說,題為The Ballot or the Bullet,當中對黑人開始武力抗爭,他有如此形容:「 ... now we have the type of black man on the scene in America today ... who just doesn't intend to turn the other cheek any longer. 」Turn the other cheek是出自聖經馬太福音:「……不要與惡人作對。有人打你的右臉,連另一邊也轉過去由他打。」言中所指的就是馬丁路德金牧師所提倡的和平抗爭路線。 Malcolm X 當時的說法和時下香港年輕人提倡「攬炒」的論述有相似之處,讀者如有興趣可以細閱:www.edchange.org/multicultural/speeches/malcolm_x_ballot.html。

但美國對少數族裔從來不會那麼「順攤」,黑人在街頭展示槍械自我防衛的圖片見報以後,時任加州州長列根(Ronald Reagan)隨即立法禁止了Open Carry(公開持槍權,現時美國部分州份依然容許);翌年,尼克遜總統(Richard Nixon)亦禁止銷售一種少數族裔能負擔的平價手槍(美國媒體將這些廉價手槍稱之為Saturday night special)。雖然法律條文不能針對某族裔,但在執法上,美國警方明顯對有色人種行駛憲法權利反應較大。2016年,黑人男子卡斯蒂爾(Philando Castile)駕車時被警員截查,依法向警員聲明車內有槍。警員立即要求他不要拔槍,卡斯蒂爾則表示自己沒有拔槍。警員再次警告後就向他開了7槍,將他擊斃。當時卡斯蒂爾的女友和4歲女兒亦在車內。涉事警員及後被控一項二級誤殺(Manslaughter)和兩項危險使用火器(dangerous discharge of a firearm),獲陪審團判全部罪名不成立並釋放。

