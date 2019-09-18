名人教英文：且說美國

美國內戰結束後，南部州份通過了林林總總的黑人法令（Black Codes），剝削黑人各種憲法權利，當中包括擁槍權。黑人的民權運動於五、六十年代達至高峰，有不少黑人提倡透過擁槍及組織民兵團，以防警方暴力對待。Malcolm X於1964年有一篇非常有名的演說，題為The Ballot or the Bullet，當中對黑人開始武力抗爭，他有如此形容：「 ... now we have the type of black man on the scene in America today ... who just doesn't intend to turn the other cheek any longer. 」Turn the other cheek是出自聖經馬太福音：「……不要與惡人作對。有人打你的右臉，連另一邊也轉過去由他打。」言中所指的就是馬丁路德金牧師所提倡的和平抗爭路線。 Malcolm X 當時的說法和時下香港年輕人提倡「攬炒」的論述有相似之處，讀者如有興趣可以細閱：www.edchange.org/multicultural/speeches/malcolm_x_ballot.html。

但美國對少數族裔從來不會那麼「順攤」，黑人在街頭展示槍械自我防衛的圖片見報以後，時任加州州長列根（Ronald Reagan）隨即立法禁止了Open Carry（公開持槍權，現時美國部分州份依然容許）；翌年，尼克遜總統（Richard Nixon）亦禁止銷售一種少數族裔能負擔的平價手槍（美國媒體將這些廉價手槍稱之為Saturday night special）。雖然法律條文不能針對某族裔，但在執法上，美國警方明顯對有色人種行駛憲法權利反應較大。2016年，黑人男子卡斯蒂爾（Philando Castile）駕車時被警員截查，依法向警員聲明車內有槍。警員立即要求他不要拔槍，卡斯蒂爾則表示自己沒有拔槍。警員再次警告後就向他開了7槍，將他擊斃。當時卡斯蒂爾的女友和4歲女兒亦在車內。涉事警員及後被控一項二級誤殺（Manslaughter）和兩項危險使用火器（dangerous discharge of a firearm），獲陪審團判全部罪名不成立並釋放。

文︰葉劉淑儀

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