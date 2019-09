答:Bewildered 和 baffled 兩字,同樣解作感到困惑、不知所措,沒有太大的分別,只不過同一件事,用不同的方式表達而已。

但如果我們從字源來看,或者可以看出它們的原義有什麼不同。Bewilder 含有wild這個字,今天wild 和 wilderness 的意思是人煙罕見的荒野。因此,bewilder 本來的意思是誤導某人走上歧路,讓他迷失方向。

英語的baffled和法語bafouer頗有淵源,後者意思是矇騙。Baffle 作動詞意思相似,也是要令對方感茫然或困惑。

