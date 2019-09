名人教英文：緩兵之計、人頭落地

‧They're using stalling tactics. They hope the whole thing will just ______ over.

A. blow 吹 B. boil 滾

C. fry 煎 D. fly 飛

Stalling tactics 是拖延政策,亦即緩兵之計。句子是說:他們在用緩兵之計,希望整件事就會 _____?

答案是 A,blow over 解作緩和 ease off 、平息 die down ;通常用於出現麻煩的情况,指 (the trouble) to fade away without serious consequences,事件將會消退而沒有什麼嚴重後果。例:

‧If he would simply cool off, the whole matter would soon blow over. 只要他冷靜下來,事件很快就會成為過眼雲煙。

有說,香港眼前主要由年輕人帶起的持續抗爭運動,林鄭月娥政府不也就是一直用 stalling tactics 來應付,一大原因是:

‧Carrie Lam has completely underestimated our young. She has wrongly assumed that they are ________ and are mere political tools. 林鄭完全低估了我們的年輕人。她誤以為年輕人都是 ________ ,及都不過是政治工具。

應該填上以下哪個字?

A. respectable

B. comfortable

C. practicable

D. pliable

A、B及C 解作可敬的、舒服的及實際的,顯然都不適合句子的負面含意。答案自然就是 D. pliable ,解作可被扭曲的、易受影響或操控的。

這場官方也稱之為「浩劫」的抗爭運動,最終恐怕總要有人付出代價,我們口語會說,「要有人頭落地」。英文的一個講法是:

‧The protesters think they will have Carrie Lam's head on a plate. 示威者認為他們可以令林鄭「人頭落地」。

英文原句的 head on a plate ,「人頭在碟子上」,聽起來很是暴戾,但中英文的現代用法其實一樣,與死亡無關,不過是誇張修辭,a hyperbole,就像以下這一句:

‧I have invited millions of people to my birthday party. 我邀請了成千上萬的人來我的生日派對。

To have someone's head on a plate 也就是用來誇張地形容非常嚴峻的懲罰,only used hyperbolically to refer to a very harsh punishment。另例:

‧If I find out he was the mastermind who sabotaged my plan, I'll have his head on a plate! 若我發現他就是破壞我的計劃的主腦,我會要他人頭落地!

中文的人頭落地,也許本來就是源自英文的 heads will roll、heads should roll:發生了很壞的情况,有人要受重罰、烏紗不保、人頭落地。

‧Heads ought to roll over within the government hierarchy over Hong Kong's current unrest. 就香港眼前的動盪不安,政府架構中應該會有人頭落地。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com