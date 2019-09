答:這兩字意思非常接近,有很多時候甚至可以交替使用,原因是雖然arrogant 的人不一定cocky,但cocky 的人差不多可以肯定同時是一個arrogant 的人。

網頁版 Cambridge Dictionary給arrogant 和cocky 下的定義是傲慢的;狂妄自大的;趾高氣揚的。這兩個字似乎完全一樣,但仔細看,cocky 這個字來自cockatoo(一種鸚鵡科的鳥類)。這種雀鳥有色彩繽紛的羽毛,如此就可以理解cocky 偏重呈現在外的自信,類似香港人所說的「鬆毛鬆翼」、「也文也武」;而arrogant 的人同樣是自信心爆棚,但相對內斂,不一定有諸內而形諸外。

當然,這是咬文嚼字了,正如文首所說,大部分時候它們是可以交替使用的。

(Have you got any questions about English usage? Don't hesitate to send them to us!)

譚景輝 (english@mingpao.com)