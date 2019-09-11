Word Explorer : 鐵路是Railway還是Railroad?

書名上的改動，則是從Philosopher's Stone 改成Sorcerer's Stone，這並不是什麼英式美式的問題，而是美國人嫌philosopher這個字太老套，美國孩子不會喜歡，所以便乾脆選用了sorcerer（巫師；魔法師），直截了當，讓讀者一看便知那是一本關於魔法的書。

17世紀以前，英語並沒有英美之別，因為當時只有英國，還沒有美國。其後英國移民開始在北美洲進行殖民活動，遂於沿海建立了十三個殖民地（13 colonies）。其後這十三個殖民地經過獨立運動，脫離了與英國的從屬關係，最後成為美國最初的十三州，再慢慢發展成為現在的美國。由於英美兩國之間有大西洋相隔，隨着時間推移，兩地的英語也逐漸產生差異。我們普遍認為美語是新穎的，英式英語相對來說則是傳統的、古老的，這個說法只能說是以偏概全，並不成立。事實上，美國英語起源於17世紀英國伊利沙伯時代的英國英語，即是從莎士比亞時期所用語言的基礎上發展出來的。因此，與現在標準的英語相比，我們偶然還能從美語中找到一些古語的痕迹，典型的例子包括把fall用作autumn，fall是個古雅用詞，以落葉時節（the fall of leaves）比喻秋天降臨大地，充滿詩情畫意。其後，源自古法語的autumn卻成為了英語正統，fall便黯然失色，卻默默橫渡大西洋，從此岸到彼岸，投入了美語的懷抱。

這即是說，美語在某程度上保留了傳統英語中一些早已成為廢語的用詞，又如把mad用作angry，這一用法在莎士比亞時期已經出現，其後英國人用angry來指生氣，用mad來指瘋狂，但以mad來指生氣的詞義卻跟隨着英國移民來到北美，並在這裏落地生根，發揚光大。

還有一個例子是railroad，本指17、18世紀時專供採礦而鋪設的木軌鐵路。其後英國工業革命蓬勃發展，railroad逐漸被淘汰，取而代之的是railway，railway上的火車既有客運，也有貨運。Railroad在英式英語中消亡了，卻在美式英語中保留下來，沿用至今。認識這段有趣的歷史，我們就知道為何今天迪士尼樂園的小鎮大街火車站，英文名稱叫Disneyland Railroad，而不是Disneyland Railway了。

■文︰Aman Chiu

著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師，近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。