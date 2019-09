Word Explorer : 鐵路是Railway還是Railroad?

【明報專訊】《哈利波特》的故事,英美版本不盡相同,文稿必須經過編輯處理才能正式出版,就以Harry Potter and the Philosopher's Stone(中譯:《哈利波特:神秘的魔法石》)一書為例,單單是詞彙上的改動,全書就有約八十處,例如taps(水龍頭)改成faucets、curtains(窗簾)改成drapes、car park(停車場)改成parking lot、motorway(公路)改成highway、railways(鐵路)改成railroads、cooker(爐灶)改成stove、dustbin(垃圾箱)改成trashcan、jumpers(毛線衣)改成sweaters、sweet shop(糖果店)改成candy shop、packet of crisps(一包薯片)改成bag of chips、football(足球)改成soccer、queuing(排隊)改成lining up、holiday(假期)改成vacation、revision timetables(溫習時間表)改成study schedules、mad(瘋)改成crazy、Sellotape(透明膠帶)改成Scotch Tape等,例子不勝枚舉。這種英美用字對譯過程,英文叫Americanisation(美語化)。