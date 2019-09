答:Chorus 有兩個意思:一是指歌曲的副歌。由於演出時多由配樂的合唱團唱出,因此chorus 也有合唱團的意思。Choir 的意思也是合唱團,但專指教堂的合唱團、唱詩班,有宗教含義。

至於Hollywood 和 Bollywood,Hollywood 是美國電影製造業的大本營,位於加州的洛杉磯。在上世紀後半葉,其他國家的電影業興起,Bollywood 這個字混合了Hollywood 和 Bombay (孟買,今天稱為Mumbai)兩個字,泛指印度出品、用印地語拍成的電影。

除了Bollywood,還有Ghollywood(指加納電影),Mollywood(指摩門教拍的電影)等不同說法。

