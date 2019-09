名人教英文：不割席、不篤灰

割席的英文可以是 to distance oneself from someone or something ,與一些人或物保持距離、與之切割。

用於政治:

‧The leader has recently distanced himself from the extremists in the party. 領袖最近與黨內的極端分子割席。

用於商業:

‧The company has been trying to pretend to be environmentally friendly and has been distancing itself from its past connections to the oil industry. 公司企圖裝作環保,與過去的石油業務聯繫切割。

用於日常生活:

‧You have to stay in touch. You cannot distance yourself from reality. 你要保持聯繫,不可與現實切割。

‧We should all live a simple life and distance ourselves from consumerism. 我們都應該生活簡約,與消費主義切割。

上面的句子,若不用 distance,可以改作 dissociate,意思基本上一樣。

割席亦可說 to sever ties,但多用於斷絕關係:

‧The two countries sever ties after a huge diplomatic row. 兩國於一場外交大爭議後,斷絕邦交。

另有 split up,就多指個人關係:

‧His parents have decided to split up. 他的父母決定分手了。

‧The group has refused to split up. 團體拒絕分散。這句的含意,不就是「不分化」。

篤灰一詞的原字是「㧻魁」,㧻是擊、推,有指出的意思;而魁,就指頭目、首領。篤灰解作暗地裏指證罪魁禍首,亦即告密、「篤背脊」。

另一說法,是舊社會中把白粉叫做「灰」。據說以前有「跳灰行動」,黑社會付錢着人帶少少「灰」入境,卻同時向當局「篤」出此人有灰在身,當海關聚焦圍搜此人之時,身上帶大量白粉的「大佬」就可趁亂成功過關,這是本土「篤灰」一詞的一個典故。

今日的篤灰,顯然也沒有再指定是舉報首領,而是舉報任何人。不篤灰,Don't snitch on anyone。

Snitch亦可作名詞用,亦即我們口語中的「二五仔」。

‧That's a snitch. He has snitched on us. 那是個二五仔。他篤我們的灰。

To snitch on 的同義詞,有 to rat on,兩者都有出賣的意思。

‧He is principled. He refuses to rat on his friends. 他有原則,拒絕出賣朋友,不篤灰。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com