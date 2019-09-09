名人教英文：不割席、不篤灰

割席的英文可以是 to distance oneself from someone or something ，與一些人或物保持距離、與之切割。

用於政治：

‧The leader has recently distanced himself from the extremists in the party. 領袖最近與黨內的極端分子割席。

用於商業：

‧The company has been trying to pretend to be environmentally friendly and has been distancing itself from its past connections to the oil industry. 公司企圖裝作環保，與過去的石油業務聯繫切割。

用於日常生活：

‧You have to stay in touch. You cannot distance yourself from reality. 你要保持聯繫，不可與現實切割。

‧We should all live a simple life and distance ourselves from consumerism. 我們都應該生活簡約，與消費主義切割。

上面的句子，若不用 distance，可以改作 dissociate，意思基本上一樣。

割席亦可說 to sever ties，但多用於斷絕關係：

‧The two countries sever ties after a huge diplomatic row. 兩國於一場外交大爭議後，斷絕邦交。

另有 split up，就多指個人關係：

‧His parents have decided to split up. 他的父母決定分手了。

‧The group has refused to split up. 團體拒絕分散。這句的含意，不就是「不分化」。

篤灰一詞的原字是「㧻魁」，㧻是擊、推，有指出的意思；而魁，就指頭目、首領。篤灰解作暗地裏指證罪魁禍首，亦即告密、「篤背脊」。

另一說法，是舊社會中把白粉叫做「灰」。據說以前有「跳灰行動」，黑社會付錢着人帶少少「灰」入境，卻同時向當局「篤」出此人有灰在身，當海關聚焦圍搜此人之時，身上帶大量白粉的「大佬」就可趁亂成功過關，這是本土「篤灰」一詞的一個典故。

今日的篤灰，顯然也沒有再指定是舉報首領，而是舉報任何人。不篤灰，Don't snitch on anyone。

Snitch亦可作名詞用，亦即我們口語中的「二五仔」。

‧That's a snitch. He has snitched on us. 那是個二五仔。他篤我們的灰。

To snitch on 的同義詞，有 to rat on，兩者都有出賣的意思。

‧He is principled. He refuses to rat on his friends. 他有原則，拒絕出賣朋友，不篤灰。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com