名人教英文：義正辭嚴

【明報專訊】我早前獲英國新聞周報《經濟學人》（The Economist）邀稿，解說香港兩個多月的亂局。評論文章題為Hong Kong's reputation is being damaged，大意是中央依然非常重視一國兩制。儘管直接干預有理有據，但北京現階段仍不願給國際社會有「鎮壓香港」的口實，免得國家形象受損，在打貿易戰時再添煩亂。特區政府亦顧及此點，故此香港警隊依然十分克制，機場成功申請禁制令亦是政府透過和平的司法手段獲得的一次勝利。事件如何解決實在難料，但香港更應擔心未來被深圳取代。
文章中有些句子值得由英文角度剖析，特此分享。
大家曾擔心 China would not allow such deliberate acts of provocation go unpunished。Provocation出自拉丁文的Pro-（前綴詞，解作「前往」）和Vocare（動詞，解作「叫」），組合起來就有叫陣、挑戰的意思。Provocation是名詞，動詞是Provoke，有挑戰、叫陣、挑釁的意思。全句的意思就是「中國不會容許這些刻意挑釁的行為不被懲處」。
我隨後解釋北京至今的強硬立場應該是intended as a shot across the bow than a prelude（前奏）to direct intervention。A shot across the bow 裏面的Bow是指船頭，這句諺語（Idiom）出自18世紀的航海時代。當時若要對方船隻揚旗表明身分，就會向對方船頭上方發一炮予以警告，原則上這一炮不會打中船。根據當時的航海法，遭警示的船須即時升起自己的旗幟，以表明身分。到了20世紀，若海軍無法用無線電與擬截查的船通訊，仍然會向對方船頭上方開炮示警。現在 a shot across the bow 可以普遍解作予以警告，要求停止。
文章亦提到天安門事件對國家領導人來說，像 the albatross around the ancient mariner's neck 一般，這一句出自英國詩人Samuel Taylor Coleridge的一首詩The Rime of the Ancient Mariner。詩中水手射殺了一隻無辜的信天翁，感到無比愧疚，詩句 Instead of the cross, the Albatross/ About my neck was hung，意思就是要像背負十字架一樣，將信天翁的屍體圍在頸上贖罪。現在通常解作一個無法擺脫的錯誤，可簡化為albatross around one's neck。
文︰葉劉淑儀
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