名人教英文：義正辭嚴

文章中有些句子值得由英文角度剖析,特此分享。

大家曾擔心 China would not allow such deliberate acts of provocation go unpunished。Provocation出自拉丁文的Pro-(前綴詞,解作「前往」)和Vocare(動詞,解作「叫」),組合起來就有叫陣、挑戰的意思。Provocation是名詞,動詞是Provoke,有挑戰、叫陣、挑釁的意思。全句的意思就是「中國不會容許這些刻意挑釁的行為不被懲處」。

我隨後解釋北京至今的強硬立場應該是intended as a shot across the bow than a prelude(前奏)to direct intervention。A shot across the bow 裏面的Bow是指船頭,這句諺語(Idiom)出自18世紀的航海時代。當時若要對方船隻揚旗表明身分,就會向對方船頭上方發一炮予以警告,原則上這一炮不會打中船。根據當時的航海法,遭警示的船須即時升起自己的旗幟,以表明身分。到了20世紀,若海軍無法用無線電與擬截查的船通訊,仍然會向對方船頭上方開炮示警。現在 a shot across the bow 可以普遍解作予以警告,要求停止。

文章亦提到天安門事件對國家領導人來說,像 the albatross around the ancient mariner's neck 一般,這一句出自英國詩人Samuel Taylor Coleridge的一首詩The Rime of the Ancient Mariner。詩中水手射殺了一隻無辜的信天翁,感到無比愧疚,詩句 Instead of the cross, the Albatross/ About my neck was hung,意思就是要像背負十字架一樣,將信天翁的屍體圍在頸上贖罪。現在通常解作一個無法擺脫的錯誤,可簡化為albatross around one's neck。

文︰葉劉淑儀

